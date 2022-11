ÖFB? Die WM der Grabenkämpfer!

Eine ÖFB-Sitzung am 8. Dezember soll finale Klärung zur „Inseraten-Causa“ bringen. Das ist essenziell, damit am 16. Dezember die Abstimmung zum Aspern-Projekt gelingen kann. Oder doch nicht?

Österreichs Fußball rollt wirklich anders, vor allem im ÖFB. Da gelang mit Ralf Rangnick ein Teamchef-Coup, der alle Wogen rund um das – viel zu späte – Aus von Franco Foda fulminant glättete. Es besteht die Chance, in Aspern endlich ein Trainingszentrum zu bauen, mit Büros. Sogar die Finanzierung – Bund, Stadt Wien und ÖFB dritteln sich die Kosten (75 Mio. Euro) – ist gewährleistet. Es läuft die WM in Katar, man sieht Spiele, die Lust auf mehr Fußball machen. Und was macht Österreichs größter Sportverband? Weiterhin über die „Inseraten-Affäre“ debattieren und Grabenkämpfe pflegen. Applaus!