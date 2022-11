Christian Eriksen ist Dänemarks Herzschrittmacher

Dänemark steht vor dem WM-Aus, nur ein Sieg gegen Australien sichert den Aufstieg. Christian Eriksen glaubt daran, er ist seit seinem Kollaps auch der Garant für zusätzliche Emotion.

Al-Rajjan. Dänemarks Trainingsgelände bei der Fußball-WM in Katar liegt etwa 20 Kilometer außerhalb von Doha. Man muss an einer großen Ausfallstraße vorbei, und wer den Weg dorthin gefunden hat, wird schon womöglich mit WM-Ende nichts mehr sehen. Denn links der Straße wird gebaut, rechts der Straße wird gebaut, und die Wohnsiedlung gegenüber wächst täglich um ein Stockwerk, zumindest hat es den Anschein. Hinter den hohen Mauern des al-Sailiya Sports Club bekommt man von dem Lärm allerdings nicht so viel mit. Dort trainieren die Dänen auf zwei gewässerten Rasenplätzen am Rande zur Wüste. Und mittendrin steht ein Mann, den seit seinem tragischen Kollaps bei der EM 2020 jeder im Weltfußball kennt: Christian Eriksen.