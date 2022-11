4428 Neuinfektionen, wieder mehr aktive Fälle

Aktuell gibt es in Österreich mehr als 42.000 gemeldete aktive Corona-Infektionen. 944 Infizierte liegen in einem Spital, 66 davon auf Intensivstationen.

Seit rund zwei Wochen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder an. 4428 neue Fälle sind der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zufolge am Montag verzeichnet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4308 neue Fälle hinzu.

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 334 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 42.170 laborbestätigte aktive Fälle, um 1613 mehr als am Tag zuvor.

66 Infizierte auf Intensivstationen

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.554.975 bestätigte Fälle gegeben. In den vergangenen sieben Tagen wurden 30 Todesfälle registriert. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 21.202 Menschen in Österreich an oder mit dem Virus verstorben. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits 234,8 Infizierte gestorben.

Im Krankenhaus liegen Stand Dienstagvormittag 944 Infizierte. Das sind um zehn weniger als gestern gemeldet waren. Binnen einer Woche gab es hier ein Plus von 29 Erkrankten. 66 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um fünf und ist innerhalb einer Woche um vier Patientinnen und Patienten zurückgegangen.

Am Montag wurden insgesamt 181.352 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 162.229 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 2,7 Prozent. Im Durchschnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 84.495 PCR-Analysen durchgeführt, davon waren 5,1 Prozent positiv.

(APA)