Der Polizeistaat schlägt zurück

Mit Sicherheitskräften und Einschüchterungsmethoden unterdrückt das KP-Regime die landesweiten Demonstrationen gegen die rigorosen Corona-Lockdowns. Der Volkszorn wird jedoch keineswegs verschwinden.

Wo die Pekinger am Wochenende ihre Freiheit forderten, hat der Sicherheitsapparat eine Machtdemonstration par excellence hingelegt: Entlang des Liangma-Flusses parken alle 20 Meter Polizeiautos mit leuchtenden Sirenen. Weitere Sicherheitskräfte ziehen während einer bitterkalten Novembernacht ihre Runden, unzählige Sicherheitskräfte in Zivil sind an den umliegenden Straßenkreuzungen positioniert.

Die ersten landesweiten Proteste in China seit den 1990er-Jahren haben Staatschef Xi Jinping vor ein Dilemma gestellt: Soll die Regierung, die sich nach außen hin keinen Schimmer an Schwäche erlauben will, mit Kompromissen auf das demonstrierende Volk zugehen? Oder wendet sie die erprobte Taktik der Repression an?