Orbáns Rachefeldzug ist vorbereitet

Sollten EU-Gelder für Ungarn tatsächlich gesperrt werden, dürfte die Regierung in Budapest noch schärfer gegen die gemeinsame Politik auftreten.

Ungarns Regierung blickt in diesen Stunden besonders sorgenvoll nach Brüssel. Denn es geht um viel Geld. Am Mittwoch wird die Europäische Kommission eine Empfehlung abgeben, ob rund 13,3 Milliarden Euro an EU-Fördergeldern für Ungarn weiterhin einbehalten werden oder nicht. Die Letztentscheidung darüber haben die EU-Finanzminister, die am 6. Dezember einen Beschluss fassen müssen.

Zur Erinnerung: Die EU-Kommission hatte im April dieses Jahres ein Verfahren gegen Budapest eingeleitet. Die Hauptkritikpunkte Brüssels: In Ungarn sei unter der Regierung von Viktor Orbán die Rechtsstaatlichkeit nicht ausreichend gewährleistet. Zudem sei eine weit verbreitete Korruption im Land zu beobachten, die eine ordnungsgemäße Verwendung von EU-Fördergeldern gefährde.