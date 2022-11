Senegal gewinnt den Aufstiegs-Showdown

Senegal setzt sich knapp gegen Ecuador durch. Niederlande fixiert Gruppensieg.

Die Niederlande und der Senegal sind am Dienstag bei der Fußball-WM in Katar aus Gruppe A in das Achtelfinale eingezogen. Die Niederländer behaupteten zum Auftakt des dritten Spieltags ihre Spitzenposition mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Katar. Das Team des Gastgebers war bereits vor der Partie ausgeschieden gewesen und bilanziert mit drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:7. Senegal überholte Ecuador mit einem 2:1 (1:0)-Sieg im direkten Duell mit den Südamerikanern.

Die Treffer für den Afrika-Meister erzielten Ismaila Sarr (44./Elfmeter) und Kalidou Koulibaly (70.). Für Ecuador traf Moises Caicedo (67.). Im Achtelfinale bekommen es die Senegalesen am Sonntag (20.00 Uhr MEZ) mit dem Sieger der Gruppe B mit England, dem Iran, den USA und Wales zu tun. Dieser Pool wird am Dienstagabend entschieden. Die Niederlande sind am Samstag (16.00) im ersten Achtelfinale wieder in Aktion, Gegner ist der Zweite der Gruppe B. Gegen Katar erzielte Cody Gakpo sein schon drittes Tor im Turnier (26.), Frenkie de Jong fixierte den Endstand (49.).

Während noch nie ein WM-Gasteberteam so schlecht abschnitt wie Katar bzw. überhaupt ohne Zähler blieb, bedeutete für Ecuador die erste Niederlage im WM-Verlauf das Ausscheiden. In die K.o.-Runde einer WM zog "La Tri" damit weiter nur 2006 ein. Für Senegal ist es das zweite WM-Achtelfinale seiner Geschichte. Bereits nach zwei WM-Spieltagen der bis Freitag dauernden Gruppenphase waren in Katar Frankreich (Gruppe D), Brasilien (G) und Portugal (G) als Achtelfinalisten festgestanden.

(APA)