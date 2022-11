Monsieur Michels törichte Reise nach Peking

Die im Alleingang lancierte China-Besuch des Präsidenten des Europäischen Rates war schon vor Beginn der dortigen Proteste keine gute Idee. Wenn er jedoch jetzt dazu schweigt, droht der EU eine Blamage.

Im Foyer des Ratsgebäudes in Brüssel thront eine, ebenso in jenem der Europäischen Kommission gegenüber: auf die Urkunde, welche vor genau zehn Jahren die Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU dokumentierte, ist man in Brüssel sehr stolz. Und auch zu Recht: zwar verblassen die Errungenschaften des europäischen Einigungswerks um die Schaffung und Sicherung des Friedens in Europa (genauer betrachtet: in Westeuropa) mit jedem Jahr, doch weltweit sucht man weiterhin ein derart wirksames politisches Modell, um einst verfeindete Nationen brüderlich zu einen.

Dieser Nimbus verpflichtet die gegenwärtigen Amtsträger der EU zu besonderer Strenge, wenn es um die Menschenrechte geht - auch und vor allem in Übersee. In diesem Lichte war die Entscheidung von Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, am Donnerstag nach Peking zu reisen, schon vor der Eskalation der Bürgerproteste in zahlreichen chinesischen Städten am vergangenen Wochenende eine problematische Idee.