Fernwärmepreis in Graz steigt ab 1. Dezember um monatlich 50 Euro

Aufgrund der gestiegenen Kosten für Strom und Gas werden die Preise um 58 Prozent erhöht. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das rund 50 Euro im Monat mehr.

Die Energie Graz und die Energie Steiermark werden wegen der stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas die Preise für Fernwärme mit 1. Dezember um 58 Prozent erhöhen. Für einen durchschnittlichen Grazer Haushalt bedeutet das eine Erhöhung der Kosten für Fernwärme von 50 Euro pro Monat, wie es am Dienstagabend laut einer Mitteilung der Energie Graz hieß.

Mit 1. Dezember erhöhe sich der Arbeitspreis der Fernwärme auf 15,913 ct/kWh (netto). Gleichzeitig erfolge eine Senkung der Energieabgabe von derzeit 0,641 ct/kWh auf 0,3 ct/kWh. Die Kostenanteile für Betrieb und Instandhaltung des Fernwärmenetzes durch die Energie Graz bleiben unverändert - damit bleiben Jahresleistungspreis wie auch Messpreis konstant. Für eine Wohnung mit einem durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch von 7500 Kilowattstunden bedeute das eine Erhöhung der Brutto-Gesamtkosten um 58 Prozent oder rund 50 Euro pro Monat.

Zudem werden die monatlichen Teilzahlungsbeträge der Kundinnen und Kunden ab 1. Dezember angepasst, um größere Nachzahlungen im Rahmen der nächsten Jahresabrechnung zu vermeiden, heißt es in der Aussendung weiter. Wird per Sepa-Lastschriftmandat bezahlt, so werde der geänderte Teilzahlungsbetrag ab Dezember automatisch abgebucht. "Andernfalls werden die Kund:innen ersucht, die neuen Teilzahlungsbeträge rechtzeitig selbstständig in ihren Daueraufträgen bzw. bei ihren Überweisungen anzupassen."

