Wird Valerie Pachner die neue Buhlschaft?

Es soll bereits feststehen, wer im kommenden Sommer an der Seite von Michael Maertens im „Jedermann“ auf dem Domplatz zu sehen sein wird.

Die Schauspielerin Valerie Pachner soll die neue Buhlschaft im „Jedermann" bei den Salzburger Festspielen werden, berichtet der „Kurier“. Der Tageszeitung zufolge soll die offizielle Bekanntgabe am Donnerstag erfolgen. Bekannt ist bereits, wer die Titelrolle übernimmt: Michael Maertens folgt auf Lars Eidinger, der heuer - wie Buhlschaft Verena Altenberger - seinen Abschied vom Domplatz erklärt hat.

Pachner, 35, wurde in Wels geboren und hat ihre Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar absolviert. Einige Jahre lang war sie Ensemblemitglied am Residenztheater in München unter der Intendanz Martin Kušejs. 2016 spielte sie die weibliche Hauptrolle der Franziska Jägerstätter in Terrence Malicks „Ein verborgenes Leben“.

2017 wurde sie für die Rolle der Wally Neuzil im Film "Egon Schiele: Tod und Mädchen" mit dem Österreichischen Filmpreis und einer Romy ausgezeichnet.

2019 erhielt sie den Deutschen Schauspielpreis als beste Hauptdarstellerin in Marie Kreutzers Drama „Der Boden unter den Füßen".

