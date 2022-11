Arbeitgeber unternehmen zu wenig gegen sexuelle Belästigung

Sicherheit am Arbeitsplatz

Sicherheit am Arbeitsplatz

Fälle sexueller Belästigung, die mehrheitlich Frauen betreffen, werden häufig immer noch negiert oder unter den Teppich gekehrt. Geeignete Schutzmaßnahmen werden kaum ergriffen.

Sicherheit am Arbeitsplatz heißt auch Schutz vor sexueller Belästigung. 27 Prozent der Frauen haben diese Art von Belästigung erlebt, wie die Statistik Austria erhob. Grund genug für die Arbeiterkammer (AK) Wien über 150 ihrer Beratungs- und Vertretungsfälle aus über fünf Jahren auszuwerten. Das Ergebnis: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kommen ihrer Fürsorgepflicht immer noch völlig unzureichend nach, wie die AK am Montag bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verschließen der AK zufolge noch immer ihre Augen und wollen sich mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht befassen. Ihre Verantwortung für Prävention und Abhilfe nehmen sie noch immer unzureichend wahr: Sie negieren Vorfälle, kehren diese unter den Teppich und ergreifen keine ausreichenden Schutzmaßnahmen.

Ausdruck von Machtverhältnissen

Als Extrembeispiel nannte die AK eine Wirtin, die ihren Lebensgefährten deckte, nachdem dieser eine bei ihr angestellte Kellnerin sexuell belästigt hatte. Als die Arbeitnehmerin der Chefin die Belästigung meldete, meinte diese, dass sie noch jung sei und lernen müsse, mit diesem Verhalten umzugehen.

Sexuelle Belästigung ist häufig ein Ausdruck der Machtverhältnisse und betrifft vorwiegend Frauen. Das kann ein "freundschaftlicher" Klaps sein, eine zweideutige Anspielung oder eine echte handgreifliche Attacke. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für Abhilfe zu sorgen - auch dann, wenn Übergriffe durch Kunden geschehen, so die AK. Ein Abschieben der Verantwortung auf die betroffenen Frauen ist klar unzulässig. Es gibt kein Verhalten, dass das Opfer setzt, das sexuelle Belästigung oder Übergriffe rechtfertigt.

Großteil der Fälle in Hotel- und Gastgewerbe

Bei den Fällen, die vor Gericht landeten, betrafen 32 von 33 Fällen Frauen. Sie waren zwischen 16 und 60 Jahre alt. Der Großteil, nämlich 14 Fälle, betrafen das Hotel- und Gastgewerbe. Die Belästigungen erfolgten zumeist von Beginn an. Nur zwei Arbeitsverhältnisse wurden nicht beendet. Die Beendigungen erfolgten zumeist durch den Arbeitgeber. In der Hälfte der Fälle folgte auf die Belästigung ein (längerer) Krankenstand. Nur vereinzelt erfolgten Abhilfemaßnahmen gegen den Belästiger. In 80 Prozent der Fälle wurde die Leistung eines Schadenersatzes erreicht.

Laut AK nehmen Frauen oft aufgrund des wirtschaftlichen Drucks unerträgliche Arbeitsbedingungen und Übergriffe lange hin. Erst stieg dieser Druck infolge der Corona-Krise. Jetzt ist es die Teuerung. Eine Betroffene aus der Gastronomie gab etwa an, dass sie die Übergriffe so lange hingenommen hatte, weil sie das Weihnachtsgeld dringend gebraucht habe und dessen Auszahlung erst abwarten wollte.

Braucht klares Signal für Null-Toleranz

Die #MeToo-Bewegung hat einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Sensibilisierung weltweit im Kampf gegen sexuelle Belästigung geleistet. Die Debatte hat viele Betroffene dazu ermutigt, Vorfälle aufzuzeigen. Auch die AK hat seitdem einen Anstieg bei den Beratungen bemerkt. Sowohl Betroffene als auch deren Kolleginnen und Kollegen und Betriebsräte zogen Erkundigungen zu diesem Thema ein bzw. suchten Vertretung und Beratung in konkreten Fällen.

Um sexuelle Belästigung zu bekämpfen bzw. zu beseitigen, bedarf es weiterer Anstrengungen, ist die AK Wien überzeugt. Arbeitgeber sind besonders in die Pflicht zu nehmen. Es brauche in jedem Fall klare Signal der Unternehmensleitung, dass sexuelle Belästigung nicht toleriert wird. Besonders wichtig sei die Präventionsarbeit, fehlt diese, dann müsse mindestens 5000 Euro Schadenersatz geltend gemacht werden können.

(APA)