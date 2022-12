Live

Niederösterreichs Landeshauptfrau wird heute im U-Ausschuss zu Chats, Personalia und ihrer Zeit als Innenministerin befragt. Sie ortet dahinter „wahltaktische Überlegungen“ der SPÖ. Die „Presse“ berichtet live.

Am 29. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die Frage, die sich dann stellt: Kann Johanna Mikl-Leitner die absolute Mandatsmehrheit der Volkspartei halten? Bevor es darauf Antwort gibt, stellt sich die 58-Jährige heute im U-Ausschuss des Parlaments anderen Fragen: Konkret wollen die Abgeordneten erfahren, was die ehemalige Innenministerin über das „Projekt Ballhausplatz“ weiß, also den Werdegang von Sebastian Kurz vom Integrationsstaatssekretär zum Kanzler und ÖVP-Bundesparteichef sowie über diverse Personalrochaden und kolportierte Malversationen im Familien- und Finanzministerium. Die „Presse“ berichtet live: