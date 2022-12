Exklusives Fahrtraining – für PKW und Motorrad

Drucken

Hauptbild • Die ÖAMTC Fahrtechnik bietet individuelle Trainings für Pkw- und Motorrad-Fahrer. • (c) Christian Houdek

Ob Kennenlernen eines neuen Fahrzeugs und dessen Assistenzsysteme, Profi-Tipps für die Rennstrecke oder Auffrischungs-Coaching nach langen Fahrpausen: Bei den Experten der ÖAMTC Fahrtechnik gibt es nicht nur zahlreiche Gruppentrainings, sondern auch ein individuell abgestimmtes Personal Coaching.

Sicheres Fahren bei allen Wetter- und Straßenverhältnissen ist das Um und Auf im Straßenverkehr. Das gilt sowohl für Fahrten mit dem Auto als auch mit dem Motorrad. Im täglichen Straßenverkehr kommt es selten zu Gefahrensituationen, doch wenn sie eintreten, sollte man das Verhalten des eigenen Fahrzeugs genau kennen und rasch und richtig reagieren. Gleiches gilt nach der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs, an das man sich erst gewöhnen muss, denn Brems- und Fahreigenschaften von Pkw und Motorrädern können sich wesentlich von jenen der alten unterscheiden. Zusätzlich verfügen aktuelle Fahrzeuge zumeist über Assistenzsysteme, deren Funktionsweise man am Besten in einem gesicherten Umfeld und ohne Gegenverkehr ausprobiert, bevor sie im Alltag zum Einsatz kommen. Aber natürlich muss auch der sichere Umgang mit dem „Spaßfaktor“ Auto – im Offroad Park oder beim Driften und Gasgeben auf der Rennstrecke – gelernt sein.

Um auf die persönlichen Bedürfnisse des Fahrers und Besonderheiten des Fahrzeugs eingehen zu können, stehen bei der ÖAMTC Fahrtechnik Personal Coaches in allen Fahrtechnikzentren in ganz Österreich mit ihrem Wissen und Können bereit. Das Personal Coaching ist ab zwei Einheiten buchbar, Zeitpunkt und Dauer des Trainings können persönlich vereinbart werden. Während der Einheiten können sämtliche Strecken und Trainingsmöglichkeiten, wie Schleuderplatten und Handling-Parcours, genutzt werden. Die Teilnehmer sind dabei stets mit dem Instruktor via Funk verbunden und erhalten so direkt Tipps während der Fahrt.

Jedes Training sieht anders aus

Der große Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen (Gruppen-)Fahrtrainings liegt in der Individualität und Exklusivität des Angebots. Die jeweilige Trainingseinheit ist speziell auf den Teilnehmer abgestimmt. Bereits bei der telefonischen Buchung werden die Trainingswünsche besprochen, so kann der Instruktor das optimale Trainingsprogramm zusammenstellen.

Und auch SUV-Fahrer kommen auf ihre Kosten. Oft wird die Geländelimousine hauptsächlich auf Asphalt eingesetzt, doch wie sind eigentlich ihre Fahreigenschaften abseits der Straße? Im Offroad Park können die Geländegängigkeit getestet und die Assistenzsysteme gefahrlos ausprobiert werden.

Offroad Park: Die ÖAMTC Fahrtechnik bietet auch Trainingsfahrten im Gelände, speziell für SUVs, an. Geübt wird u. a. der Einsatz von Assistenzsystemen wie Hill Holder, Bergabfahrhilfe und Offroad ABS. (c) Henriette Widtmann-Nekvasil

Neues Fahrzeug – neues Handling

Durch den rasanten Fortschritt der Automobilindustrie haben sich die Fahreigenschaften stark verändert und ein neuer Pkw verhält sich oft gänzlich anders als ein älteres Modell. Um alle Charakteristika ausgiebig kennenzulernen, werden bei Personal Coachings alle Aspekte eines neuen Kfz beleuchtet: Wie ist das Verhalten beim Kurvenfahren, beim Bremsen oder Notbremsen? Wie verhalte ich mich richtig, wenn das Fahrzeug ins Schleudern kommt, wenn Aquaplaning, Unter- oder Übersteuern auftritt oder es um die Bewältigung von größeren Steigungen oder Gefällen geht? Die Instruktoren zeigen in den Einzelstunden aber nicht nur das richtige Reagieren in Extremsituationen, sondern geben nützliche Tipps und trainieren auf Wunsch auch alltägliche Situationen wie das Einparken. Zusätzlich können unter fachkundiger Anleitung die Assistenzsysteme des eigenen Kfz ausprobiert werden. Dazu gehören der Spurhalte-, Brems- oder Parkassistent, das ESP, der Abstandsregelautomat oder das adaptive Bremslicht. Da jedes Fahrzeug unterschiedlich ist, bewährt sich auch hier das Personal Coaching der ÖAMTC Fahrtechnik.

Was für einen Pkw gilt, gilt auch für das (neue) Motorrad. Dabei wird vom Personal Coach etwa die individuelle Fahrweise analysiert und mit Tipps vom Profi perfektioniert. Dazu gehören das Kurvenfahren, „Drücken“ und „Legen“ des Bikes, die rasche Reaktion bei überraschenden Spurwechseln anderer Verkehrsteilnehmer bis zur Blicktechnik: Denn wohin man schaut, dorthin fährt man auch. Besonders brenzlig können Gefahrensituationen sein, in denen eine Notbremsung nötig wird. Wer das unter professioneller Instruktion übt und sich Tipps und Tricks vom Fachmann geben lässt, ist im Straßenverkehr deutlich sicherer unterwegs.

Gemeinsam mit dem Personal Coach wird die individuelle Fahrweise analysiert und perfektioniert. (c) Christian Houdek

Individuelle Betreuung durch eigenen Personal Coach Form des Trainings, Inhalte, Zeitpunkt und Dauer werden voll und ganz auf die Wünsche der Fahrer abgestimmt. Gemeinsam mit dem Coach wird so im Vorfeld ein Programm und ein genauer Trainingsablauf erstellt. Bei den Coaching-Einheiten mit dem eigenen Pkw oder Motorrad steht der ÖAMTC Fahrtechnik Instruktor selbstverständlich exklusiv dem jeweiligen Fahrer zur Verfügung.

Sicherheit und Spaß auf der Rennstrecke

Nicht nur im Alltag erhöhen die Übung und das Wissen über das Fahrzeugverhalten die Sicherheit. Unter der fachkundigen Anleitung von Motorsportprofis dürfen aber auch individuelle Grenzen, beispielsweise beim Driften ausgereizt werden. Auf bewässerten Pisten führen die Instruktoren vor, wie ein Drift richtig eingeleitet, gehalten und beendet wird. Im Anschluss ist der Teilnehmer gefragt; der stets per Funk mit dem Personal Coach verbunden ist. Die richtige Linienwahl auf einer Rennstrecke und das Verhalten in der Boxengasse sind weitere Aspekte, die mit den motorsporterfahrenen Fahrtechnik Trainern im Rahmen eines mindestens vier Einheiten dauernden Personal Coachings am Wachauring, der Rennstrecke des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrums in Melk, geübt werden. Auch hier gilt: Die Rennsportexperten mit ihrer langjährigen Erfahrung stehen während der einzelnen Einheiten ausschließlich dem Kunden zur Verfügung und können so auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse optimal eingehen.

Was mit einem Pkw für Spaß auf der Rennstrecke sorgt, macht auch mit dem eigenen Bike Freude. In Coachings vermitteln die Experten die richtige Linienwahl, das Verhalten in Kurvenkombinationen, Hanging-off, das Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten und vieles mehr.

Das perfekte Geschenk: Personal Coachings mit den Experten der ÖAMTC Fahrtechnik oder mit erfahrenen Motorsportlern auf der Rennstrecke können mittels Gutscheins verschenkt werden. (c) Christian Houdek

Training mit Profis

Für die ganz individuelle Motorsport-Experience stehen in den Zentren der ÖAMTC Fahrtechnik spannende Persönlichkeiten als Trainer zur Verfügung. Ein kleiner Vorgeschmack:

Melk/Wachauring:

Roland Frisch, aktiver Rallye-Cross-Pilot

Bernhard Gassner, ehemaliger Rallye-Pilot

Christoph Hatos, Champion Serienmeisterschaft IROC

Thomas Graf, Drift-Staatsmeister





aktiver Rallye-Cross-Pilot ehemaliger Rallye-Pilot Champion Serienmeisterschaft IROC Drift-Staatsmeister Teesdorf:

Rupert Schachinger , Drift-Vizestaatsmeister

Sven Förster , Rallycross-Meisterschaftssieger





, Drift-Vizestaatsmeister , Rallycross-Meisterschaftssieger Marchtrenk:

Erwin Machtlinger, 19-facher Motocross-Staatsmeister

Johann Schachinger, Rallyestaatsmeister





19-facher Motocross-Staatsmeister Rallyestaatsmeister Lang/Lebring:

Herbert Pregartner , Bergstaatsmeister





, Bergstaatsmeister Kalwang:

Willi Lind, Bergeuropameister

Andreas Aigner, Rallye-Weltmeister und Motorsportler des Jahres 2008