16-Jährige von PKW überrollt und schwer verletzt

Die Oberösterreicherin rutschte aus, als das Fahrzeug plötzlich nach vorne rollte. Sie geriet unter das Auto und konnte nur mit Hilfe eines Traktors befreit werden.

Eine 16-Jährige ist am Dienstagabend in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) von einem Pkw überrollt und schwer verletzt worden. Das im Erdmatsch stecken gebliebene Fahrzeug hätte nach Polizeiangaben zuvor von drei Personen aus einer Wiese geschoben werden sollen. Der Wagen rollte jedoch nach vorne, die junge Oberösterreicherin rutschte aus und landete unter dem Frontbereich des Kfz.

Letztlich wurde ein Traktor hinzugezogen. Dieser hob das Auto an, die 16-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land wurde befreit. Ein Notarzthubschrauber flog die Jugendliche in das UKH Linz.

