Fleetwood Mac-Sängerin McVie ist gestorben

Christine McVie, die mit Fleetwood Mac spielte und einige ihrer berühmtesten Songs schrieb, ist im Alter von 79 Jahren gestorben, wie die BBC berichtet. Die britische Singer-Songwriterin stand hinter Hits wie „Little Lies“, „Everywhere“, „Don’t Stop“, „Say You Love Me“ und „Songbird“.



Als Bluesgruppe in London gegründet, wurden Fleetwood Mac in den 70er Jahren zu einer höchst erfolgreichsten Band. Ihre Streitereien waren so legendär wie ihr Drogenkonsum, das Album „Rumours“ (1977) gehört zu den meistverkauften aller Zeiten. McVie, die als Christine Perfect geboren wurde, heiratete den Fleetwood Mac-Bassisten John McVie und trat der Gruppe 1971 bei. 1998 verließ sie die Band, kehrte aber 2014 wieder zurück.

(red.)