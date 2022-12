Digital Impuls Award geht in die nächste Runde

Unternehmen aufgepasst: Die Bewerbung für die besten Digitalisierungslösungen des Jahres 2022 ist eröffnet und ist bis Anfang März möglich.

Mittlerweile hat sich der Digital Impuls Award längst als renommierter Innovations-Preis in Österreichs Wirtschaft etabliert. Die Auszeichnung bietet Unternehmen die einmalige Gelegenheit, sich als modern und wettbewerbsfähig einem breiten Publikum zu präsentieren und aufzuzeigen, dass man die neuen Technologien nutzt und mit der Zeit geht. Cloud Computing, Internet of Things, Künstliche Intelligenz – das sind nur drei von vielen Schlagwörtern, die bei Unternehmen derzeit ganz oben auf der Agenda stehen, in die investiert wird, um konkurrenzfähig zu bleiben, oder sich im Optimalfall sogar dadurch entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. „Die Presse“ hat gemeinsam mit Drei Business den Digital Impuls Award ins Leben gerufen, um genau solche Unternehmen sichtbar zu machen. Zum bereits fünften Mal werden 2023 beim Digital Impuls Award die besten Digitalisierungsprojekte prämiert. Ab jetzt können sich interessierte Betriebe für die Teilnahme beim Digital Impuls Award 2023 bewerben. Die Bewerbungsphase läuft bis 3. März 2023. Nach der Bewertungsphase werden die Preisträger in einer prestigeträchtigen Gala auf die Bühne geholt.

Reichen Sie mit Ihrem Unternehmen bis zum 3. März 2023 ein und sichern Sie sich den Digital Impuls Award!

Zwei Kategorien

Vergeben wird die begehrte Trophäe in den beiden Kategorien Innovation und Transformation. In der Kategorie Innovation kommen Unternehmen zum Zug, die mit neuen Technologien bahnbrechende, disruptive Produkte oder Services schaffen. In der Kategorie Transformation hingegen rücken Unternehmen in den Mittelpunkt, die neuartige digitale Technologien nutzen, um Prozesse und/oder Services zu optimieren. Die Top-Drei in jeder Kategorie erhalten Trophäen.

Immer mehr heimische Unternehmen setzen auf neue Technologien. Damit nehmen auch die Digitalisierungsprojekte zu. Für den Digital Impuls Award bedeutet das neben steigender Beliebtheit auch ein hohes Maß an Qualität. Das haben bereits die Gewinner der vergangenen Jahre bewiesen. Durch die Coronapandemie erhielt die Digitalisierung einen Schub, der sich in den unterschiedlichsten Branchen bemerkbar macht. Vonseiten der Regierung wird digitales Engagement ebenfalls immer stärker belohnt. Das führt zu beeindruckender Vielseitigkeit bei den Projekten. Etwa, wenn man auf die Sieger des Digital Impuls Awards 2022 blickt.

Sieger als Vorbilder

Drei beobachtet schon seit vielen Jahren mit dem Digitalisierungsindex die Entwicklungen bei den Transformationen der heimischen Wirtschaft und nimmt zwar einen kontinuierlichen Anstieg im Digitalisierungswillen bei Firmen aller Unternehmensgrößen wahr, gleichzeitig ortet man bei KMU noch Luft nach oben. Der Digital Impuls Award versteht sich daher auch als Motivator, um mehr Unternehmen auf digitale Schiene zu bringen. Die Preisträger übernehmen durchaus die Funktion als Role Models und beweisen: Digitalisierung hat viele Gesichter – auf besonders innovative richtet der Digital Impuls Award das Scheinwerferlicht. In der Kategorie „Innovation“ gewann beim Digital Impuls Award 2022 die Brantner Digital Solutions GmbH mit dem Projekt „Hawkeye“, das den Standard in der bildbasierten Erkennung von Objekten in der Abfallwirtschaft neu definiert.

In der Kategorie „Transformation“ staubte Nagarro Austria die Trophäe ab. Das Wiener Unternehmen überzeugte die Jury mit einer Indoor-Navigationslösung für Blinde und Sehbehinderte in U-Bahn-Stationen.

Von Teilnahme profitieren

Die Projekte beim Digital Impuls Award demonstrieren somit, dass sich mit den digitalen Technologien Prozesse und/oder Services so transformieren lassen, dass sich daraus Wettbewerbsvorteile ergeben.

Aber nicht nur die Gewinner profitieren von der Auszeichnung. Die Gala bietet eine gute Gelegenheit, sich stärker mit anderen innovativen Unternehmen zu vernetzen und eventuell Kooperationen anzustreben. Neben den Preisträgern werden auch viele weitere Projekte sichtbar gemacht – u. a. erstellt die Jury aus den Einsendungen eine Shortlist mit potenziellen Award-Anwärtern. Dabei sein lohnt sich also auf jeden Fall. Daher nochmals der Aufruf: Bewerben Sie sich mit Ihrem Digitalisierungsprojekt für den Impuls Award 2023 unter: www.diepresse.com/unternehmen/digitalaward