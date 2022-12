Die Motivation für echtes Unternehmertum

Buchpräsentation. Nur wenigen Gründer:innen gelingt der Sprung vom Start-up zum Scale-up, sprich von einer anfänglich gut umgesetzten Geschäftsidee hin zu einem Wachstumsunternehmen, das langfristig Erfolg hat.

Allzu oft scheitern Jungentrepreneur:innen in der entscheidenden Phase daran, ausreichend Kapital aufzustellen und die notwendige Anzahl an hoch kompetenten Mitarbeiter:innen um sich zu scharen. Nicht selten mangelt es laut Helmut Fallmann zudem am Mut, an der Risikobereitschaft und an der Leidenschaft, um in Anbetracht einer Reihe von Hürden einen teilweise steinigen Weg entschlossen weiterzugehen. In seinem Buch „Vom Scale-up zum unternehmerischen Lebenswerk“ zeigt der Gründer und CEO der Fabasoft AG einerseits typische Gründerprobleme und taugliche Lösungsstrategien auf und porträtiert andererseits elf beispielhafte Entrepreneur:innen, die den Sprung vom Start-up zum Scale-up geschafft haben.

Was hat Helmut Fallmann motiviert, das Buch zu verfassen? Wann hat ein Start-up den Sprung zum Scale-up geschafft? Wieso ist es für Entrepreneur:innen ratsam, sich mit der Hereinnahme eines strategischen Partners zu beschäftigen? Und warum lohnt es sich für Gründer:innen, der Verlockung eines gut dotierten Verkaufsangebots zu widerstehen, um stattdessen auf die Fortsetzung des unternehmerischen Lebenswerks zu setzen? Antworten vom Fabasoft-CEO sowie den Unternehmern Johannes Braith (Storebox), Domagoj Dolinsek (PlanRadar), Roland Fink (Niceshops) und Peter Windischhofer (Refurbed Austria).

Zur Person

Mit 22 Jahren gründete Helmut Fallmann noch während seines Informatikstudiums an der Johannes Kepler Universität Linz zusammen mit Leopold Bauernfeind das Softwareunternehmen Fabasoft. Heute ist er CEO der börsennotierten Fabasoft AG, die sich als ein führender europäischer Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit Sitz in Linz etabliert hat. Fallmann arbeitete jahrelang federführend an der EU-weiten Umsetzung regulatorischer Meilensteine für mehr Transparenz, Datenschutz sowie Sicherheit und Vertrauen für den europäischen Cloud-Markt mit. Aktuell bringt er seine Erfahrungen als Digitalunternehmer im Gründungskonvent für die wissenschaftliche Vorbereitung einer Technischen Universität mit Schwerpunkt Digitalisierung in Linz ein.

