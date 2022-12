Diese zwei Aktien sind heiße Kandidaten für eine Kursverdoppelung

Auf in die Wärme. Wer das Geld hat, zieht in den Süden.

Spekulative Aktien mit hohem Kurspotenzial gibt es zwar gehäuft im Biotech-Bereich, wie wir hier wiederholt festgestellt haben. Aber eigentlich schlummern sie so gut wie in jeder Branche. Wir sind diese Woche im Immobilien- und Softwaresektor fündig geworden.

Wir maßen uns hier in dieser Kolumne über eher spekulative Aktien mit hohem Kurspotenzial nicht an, mit unseren Investitionsideen immer richtig zu liegen. Gerade bei solchen Papieren ist das Risiko ja ungleich höher, dass sich die Realität der Börse nicht an die Theorie des Schreibers hält. Entsprechend geizen wir auch nicht mit dem Hinweis, dass es sich hier um hochriskante Titel handelt, bei denen alles passieren kann und alles möglich ist.

Und trotzdem möchten wir um eines guten Beispiels willen auch nicht mit der Feststellung geizen, dass einzelne Ideen sehr wohl auch schon rasend schnell aufgegangen sind. Die rund um das US-Unternehmen Axsome (ISIN: US05464T1043) etwa. An dieser Stelle am 29. Oktober zum Preis von gut 42 Dollar besprochen, sprang das Papier seither zwei Mal hoch und notiert nun bei über 73 Dollar. Grund waren starke Studiennews zum Präparat AXS-05 zur Behandlung von Agitation bei Alzheimer.

Doch nicht nur im Biotech-Sektor sind potenzielle Kursvervielfacher zu finden. Es gibt sie schier überall. Wo wir diese Woche fündig geworden sind?