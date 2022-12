Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Causa Wien Energie: Die U-Kommission zur Causa Wien Energie beginnt. Wozu eigentlich? Für die SPÖ steht das Ergebnis schon fest. Alles richtig gemacht. Wieder einmal. Die Wiener SPÖ ist Gefangene ihres eigenen Schmähs: Immer schon ist alles gut gelaufen in der am besten verwalteten Stadt des Erdkreises. Fehler, die gibt es nicht im roten Wien. Dietmar Neuwirth in der Morgenglosse.

Landeshauptleute in der Bundeshauptstadt: Heute kommen die Landeshauptleute in Wien zusammen. Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld ließ man wissen, dass man künftig ein größeres Stück von den Ertragsanteilen wünscht. Aber auch die Energiewende und die Daseinsvorsorge dürften auf der Agenda stehen.

Macron bei Biden: Der französische Präsident ist bei seinem Staatsbesuch in Washington mit großem Pomp von US-Präsident Joe Biden empfangen worden. Emmanuel Macron trat in einer Soloshow quasi als EU-Versuchspilot und zugleich in französischer Mission auf. Biden erweist sich indessen als umgänglicher im Ton, in der Sache aber als mindestens so hart wie Donald Trump. Mehr dazu. [premium]

Niederlage für Trump vor Gericht: Bleiben wir bei Donald Trump: Für ihn lief es auch auf juristischer Ebene schon einmal besser. Ein Gericht hat entschieden, dass es nicht rechtens gewesen ist, auf Trumps Antrag hin einen Sonderbeauftragten zur Überprüfung der bei der Razzia in seinem Anwesen in Mar-a-Lago beschlagnahmten Dokumente einzusetzen. Mehr dazu.

Kanye West legt nach: Der US-Rapper sorgt erneut mit Aussagen für Empörung, in denen er mit Hitler und den Nazis sympathisiert. Der israelische Botschafter in den USA zeigt sich „angewidert“. Mehr dazu.

Unvermögen und WM-Logik: Weil sich Japan gegen „Kooperationspartner“ Spanien mit 2:1 behauptete und die Iberer als Gruppenzweiter Brasilien im Viertelfinale vermeiden, nutzte Deutschlands 4:2-Sieg gegen Costa Rica nichts. Damit schied gestern die schwache DFB-Elf nach 2018 auch 2022 nach der Vorrunde aus. Eine Analyse.