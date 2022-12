Wir wären so gern da gewesen!

Drucken

Die Pandemie hat Existenzen und Einkommen vernichtet. Das wissen wir. Aber es fehlt ein Gespür für weniger eindeutige, schwer quantifizierbare Verluste. Für Nähe, die uns fehlte. Für Abschiede, die uns verwehrt wurden.

Kürzlich fand sich im Lokalblättchen einer kleinen Gemeinde, nicht weit von Tübingen entfernt, eine Todesanzeige eigener Art, berührend und verstörend zugleich. Man trauere um den Verstorbenen, so hieß es hier. Und wolle sich nun gemeinsam seiner erinnern. Alle seien herzlich zur Abschiedsfeier eingeladen. Allerdings gab es keinen Hinweis auf einen konkreten Ort oder ein Begräbnis, keine Adresse eines Friedhofs, absolut nichts. Nur eine Zoom-Meeting-ID und einen Kenncode für die virtuelle Begegnung an einem Samstagnachmittag im Herbst ab 14 Uhr.



Der Bildschirm, das iPad, der eigene Rechner – all das verwandelt sich hier in etwas, was die Internetsoziologin Sherry Turkle ein „evokatives Objekt“ nennt. Sie bezeichnet mit diesem Ausdruck Objekte, die uns zum Nachdenken zwingen. Die tiefgründige Reflexionen auslösen. Und die durch ihre schlichte Existenz und ihre Dominanz als Virtualisierungsmaschinen der Lebenswirklichkeit große, schwer zu beantwortende Fragen hervorbringen: Sie handeln von der Realität des Virtuellen, der Natur der Intimität und dem Wesen von Begegnungen.

Diese Fragen lauten zum Beispiel: Wie wichtig ist die körperliche Präsenz, bildet sie – zumindest in existenziellen Situationen – so etwas wie das Eigentliche? Und was fehlt, wenn Beerdigungen gestreamt werden, letzte Worte und Wünsche über Facetime geäußert werden, Kerzen „nur“ online angezündet werden? Was geht verloren, wenn man sich nur am Bildschirm sieht? Wie lässt sich dieser besondere „Rest“ der realen, physischen Zusammenkunft fassen, der eben nicht digital vermittelbar ist? Natürlich ist das Zoom-Meeting anstelle einer Beerdigungsfeier ein Extrembeispiel, zumal in einem Moment, da die Kontaktbeschränkungen längst aufgehoben sind. Aber es scheint mir gleichzeitig auch als ein Symptom dafür, dass es die neue, postpandemische Normalität noch nicht gibt. Es ist eine Zwitter-Zeit, die wir aktuell erleben. Eine Phase der suchenden Neuorientierung.

Wir tauen auf, allmählich zumindest. Oder eben auch nicht. Und tasten uns zurück in eine Welt, von der nicht sicher ist, ob sie überhaupt noch existiert. Nur einmal so und als Frage: Wer wird – im Anschluss an die eigentümlichen, auf Aushandlung zielenden Begrüßungstänze im aktuellen Verhaltenswirrwarr – heute noch selbstverständlich umarmt, auf die Wange geküsst? Wann holt man im Supermarkt-Gedränge die längst zerfaserte FFP2-Maske doch wieder heraus? Wie wägt man Risiken und setzt sie zum Bedürfnis nach Nähe ins Verhältnis? Geht man auf die Geburtstagsfeier in jenem superengen Restaurant, wissend, dass das Virus noch immer zuschlagen kann? Besucht man an den Tagen darauf den inzwischen uralten Freund, der doch mit seiner Lungenkrankheit sofort gefährdet wäre, wenn man selbst sich angesteckt hat und ihn nun infizieren würde, der aber den Moment des Austausches so sehr herbeisehnt?

Und noch einmal allgemeiner gefragt: Welche Schmerz- und Verlusterfahrungen hat diese Pandemie – jenseits der unmittelbar erkennbaren Verwüstungen und zerstörten Existenzen – eigentlich im Miteinander und dem Geheimnisraum der zwischenmenschlichen Begegnungen erzeugt?

Vor einiger Zeit erzählte mir einer der Begründer der amerikanischen Hospizbewegung, Frank Ostaseski, eine Geschichte. Ostaseski hatte als Gründer eines Hospiz in San Francisco mehrere Tausend Menschen bis zum Ende begleitet, viele von ihnen waren obdachlos, drogensüchtig, an Aids erkrankt und ohne Krankenversicherung. Während mancher Wochen auf dem Höhepunkt der Aids-Epidemie in San Francisco starben in seinem Hospiz 30, 40 Menschen, denen er versuchte, gemeinsam mit ein paar Helfern beizustehen. Der Tod, der hier wütete, war nah, sichtbar und konkret. Es gab die Möglichkeit, den Aids-Kranken beizustehen, an ihrem Bett zu sitzen und in der unmittelbaren Begegnung und der Konfrontation mit Realität des Leidens Empathie und Mitgefühl zu entwickeln.

Und dann, Jahrzehnte später, Corona. Die Infektionsgefahr zwang die Kranken in die Isolation; man konnte sie nicht sehen, nicht unmittelbar erleben, durfte sie nicht berühren. Nun gab es Statistiken, Zahlen, Todeskurven. Man sah Bilder von Intensivstationen, von blinkenden Apparaten und von übermüdeten Ärztinnen und Ärzten, von erschöpften Pflegerinnen und Pflegern. Die Erkrankten sah man nicht wirklich. Vielmehr wurden die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger auf einmal für die Medien und gegenüber den Familien zu Botschaftern und Berichterstattern anderer Art, die zwischen Krankenbett, den Angehörigen und der Öffentlichkeit hin und her pendelten.

Sie hatten dann, so Ostaseski, „in dieser neuartigen Mehrfachrolle als Vermittler und Pflegende immer wieder auch die Aufgaben von liebenden Familienmitgliedern übernehmen müssen, weil diese nicht ins Krankenhaus kommen durften“. Es habe in der Konsequenz „viel mehr Intimität“ zwischen ihnen und den Sterbenden gegeben. „Und viel weniger Intimität zwischen den Sterbenden und den eigentlichen Angehörigen.“

Frank Ostaseski selbst hat die Pandemie, inzwischen selbst ein alter Mann, halb blind und gebeutelt von mehreren Schlaganfällen, wesentlich vor dem Bildschirm sitzend erlebt. Er hat Vorträge gehalten und versucht, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die in den Notaufnahmen des Landes tätig waren, durch seine Erfahrung zu unterstützen. Eines Tages, so erzählte er mir, habe eine Frau seinen Rat gesucht, die die letzten Atemzüge ihres Vaters auf dem iPad erlebt hatte, getrieben von dem verzweifelten Versuch, ihm, der in einem anderen Land und halb bewusstlos im Krankenhaus lag, noch einen Kuss zu geben, ihm also, die Lippen auf den Bildschirm gepresst, noch irgendwie nahe zu sein. In diesem Moment sei der Vater dann gestorben. Die Folge: ein diffuser, seltsam unbestimmter, eigentümlich uneindeutiger Schmerz, ausgelöst durch eine nicht vollständig einlösbare Erfahrung und den eben nicht wirklich geglückten Abschied, Resultat der zwiespältigen Virtualisierung von Leiden, Sterben und Tod in Zeiten der Pandemie.

Die Folgen der Schutzmaßnahmen

An diesem Beispiel wird dreierlei offenbar, so denke ich. Zum einen das Doppelgesicht digitaler Medien, ihre Zwitter-Natur. Sie ermöglichen Beziehungen und begrenzen diese, beides gleichzeitig. Sie sind Instrumente der Weitung und Öffnung und der Schrumpfung von Wirklichkeiten, dies in je unterschiedlicher Dosierung und Intensität. Sie bieten wunderbare, großartige Möglichkeiten, über Zeit- und Raumgrenzen hinweg Kontakte zu pflegen und sich auszutauschen, und haben so die Isolationsphasen in den Zeiten der Pandemie überhaupt erst einigermaßen erträglich gemacht. Digitale Medien engen jedoch das Spektrum der menschlichen Erfahrungen unvermeidlich ein. Und erzeugen eine seltsam paradoxe Fern-Nähe, eine Begegnung ohne die Direktheit der unmittelbaren Erfahrung, ohne die körperliche Berührung, aber eben auch ohne die plötzliche, überraschende Tiefe, die vielleicht nur Face to Face möglich ist.

Zum anderen wird klar, dass ganze Gesellschaften, wie die Psychologin Pauline Boss in ihrem aktuellen Buch „The Myth of Closure“ (2022) diagnostiziert, mit einer Fülle uneindeutiger, schwer quantifizierbarer Verluste konfrontiert sind, die diese Pandemie im Verbund mit den unbedingt notwendigen Schutzmaßnahmen und den unvermeidlichen Reise- und Kontaktbeschränkungen verursacht hat. Diese Verluste haben keinen Namen. Sie sind nicht leicht zu beschreiben. Sie tauchen in den offiziellen Defizit- und Schadensbilanzen der jüngsten drei Jahre nicht auf. Und es fehlt, zumal im öffentlichen Raum, eine Sprache, die sie jenseits von Gefühlskitsch, Sonntagspredigt und einer eifernden, ideologisch engagierten Kritik der Pandemiemaßnahmen überhaupt entzifferbar und mit der nötigen Behutsamkeit besprechbar machen könnte.

Aber diese diffusen Verluste sind da. Sie werden in privaten Gesprächen spürbar. Sie handeln von Verunsicherung, von Isolation und der plötzlichen Außerkraftsetzung von Gewohnheiten, Ritualen und Traditionen. Denn mit dem Beginn der Pandemie war vieles fremd, ungewohnt, anders. Hochzeitsfeiern wurden geplant. Und storniert. Erneut geplant. Wieder storniert. Und schließlich ganz abgesagt. Studierende, gerade erst im Aufbruch, zogen zurück in das elterliche Heim, weil ohnehin alle Uni-Veranstaltungen online stattfanden. Und verwandelten sich im virtuellen Seminarraum für eine lange Zeit in dunkel und traurig schimmernde Zoom-Kacheln. Theaterleute probten über Monate und Jahre hinweg vor sich hin, ohne Publikum und ohne die Energieschübe der unmittelbaren Resonanz, gepeinigt von der Frage, wer man eigentlich ist, und was einen eigentlich ausmacht, wenn niemand zuschaut und keiner mehr klatscht.

Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vielleicht Jahre an ihrem Debütroman gearbeitet hatten und nun erwartungsfroh die Bücher-Bühne betraten, erlebten die Pandemie als ein einziges Aufmerksamkeitsdesaster: Niemand, wirklich niemand interessierte sich für ihr Werk. Denn es schien auf einmal so, als habe das Virus aus Wuhan den gesamten publizistischen Sauerstoff aus der öffentlichen Welt heraus gesaugt. Wie aber – ohne sich im Angesicht von Krankheit und Tod lächerlich zu machen – all diese Verlustgeschichten erzählen und eine Sprache finden für das Marginale und vermeintlich Nebensächliche, das nun einmal das Leben ausmacht? Wie ohne falsche Larmoyanz über die pandemischen Kränkungen sprechen, die im Vergleich doch eher unwichtig und irrelevant erscheinen? Und wie dann der vergessenen Trauer trotzdem Raum geben, gerade vor dem Hintergrund eines ungleich massiveren, gewichtigeren Leidens, von dem andere berichten könnten? Denn schließlich und drittens, auch darauf deutet die Geschichte von Frank Ostaseskis hin, muss es eine größere, wenn auch nicht exakt benennbare Zahl von Menschen geben, die Freunde und Angehörige während der Pandemie verloren haben – ohne die Chance eines letzten Kontakts. Und die jetzt womöglich mit diesem Erlebnis eines nicht wirklich geglückten Abschieds ringen, ohne die Gewissheit des letzten Blicks. Denn rein statistisch und von den Todeszahlen der an und mit Corona Verstorbenen her betrachtet, ist eines sehr klar: Diese Menschen mit ihren ganz ureigenen Erfahrungen muss es geben. Aber auch ihre Geschichte wird nicht erzählt. Sie ist unsichtbar, bislang zumindest. Und sie droht in einer Welt der multiplen Krisen und Katastrophenszenarien – steigende Inflation, explodierende Gaspreise, die drohende Eskalation des Krieges in der Ukraine – auch weiterhin unsichtbar zu bleiben.

Für die Aufarbeitung, für das erinnernde Innehalten fehlen, so scheint es, in einer vor sich rasenden Gegenwart schlicht der Raum und die Zeit. Es wäre jetzt im Duktus und in der Dramaturgie dieses kleinen Essays ganz leicht, mit ein paar Forderungen zu schließen, die vermeintlich sofortige Besserung verheißen.

Kollektive Rituale des Erinnerns

Das wäre das klassische Schema: erst das Problem, dann die Lösung; erst die Diagnose, dann die Therapie. Man könnte beispielsweise kollektive Rituale des Erinnerns fordern, eine öffentliche Debatte verlangen, die das Thema setzt, vielleicht eine politische Rede anmahnen, die für die Sichtbarmachung diffuser Schmerzerfahrungen auf dem Weg zur postpandemischen Normalität plädiert. Aber dies wäre zu einfach, zu schnell und würde die Komplexität und Kompliziertheit der Erfahrungen durch ein paar Ad-hoc-Einfälle verhöhnen – ganz so, als sei die Innenwelt des Psychischen ein Land für Optimierungsklempner, die mit einem einzigen Auftritt und ein paar geschickten rhetorischen Kniffen so ziemlich alles reparieren können. Vielleicht besteht der entscheidende Schritt also schlicht darin anzuerkennen, dass es die uneindeutigen Verluste und die vergessene Trauer überhaupt gibt.

Bernhard Pörksen Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen

