Reiseinspirationen nach Ihrem Geschmack

Gute Aussichten. Wir stillen Ihr Fernweh nach Sehnsuchtsorten und Ihre Lust auf aufregende Entdeckungen.

Die Welt steht uns wieder offen! Und für das Jahr 2023 ist jetzt die richtige Zeit, um zu planen, welche kulturellen Entdeckungen, beeindruckende Orte oder ferne Traumstrände sowie authentische Begegnungen mit dem besonderen Etwas an Kultur und Genuss Sie erleben möchten.



Naturwunder Madagaskar

In Madagaskar ranken sich die Geschichten um Affenbrotbäume und Lemuren, das Land selbst wechselt ständig die Farbe wie ein buntes Chamäleon. Die Liste der Attraktionen auf Ihrer Reise ist lang. Die „Baobab-Allee“ mit den majestätischen „Adansonia grandidieri“ an der Westküste Madagaskars ist das Wahrzeichen der Insel. Die Regenwälder an der Ostküste sind Hotspots der Biodiversität, die eine Vielzahl an Lemuren, Reptilien und exotischen Vögeln beheimaten. Im Süden beherrscht Dornbusch-Savanne das Landschaftsbild. Neben verschiedensten Lemurenarten, die es nur auf Madagaskar und kleineren Inseln in der Nähe gibt, findet man hier auch die Schildkröten und schillernde Chamäleons. Nosy Be, die „Insel der Düfte“, ist ein Traumziel mit paradiesischen Stränden und garantiert Entspannung pur nach einer überwältigenden Flut an Reiseimpressionen.



Casablanca & Marrakesch

Geheimnisvolle Paläste und prachtvolle Gärten, quirlige Souks und eine aromatische Kulinarik machen Casablanca und Marrakesch zu Sehnsuchtsorten für Kultur- und Genussreisende. Auf Ihrer Reise von einem Glanzpunkt zum nächsten begegnen Sie gastfreundlichen Menschen und nächtigen in stimmungsvollen Luxus-Hotels. Schlendern Sie in Casablanca entlang der Corniche und besuchen Sie die riesige Hassan-II-Moschee, deren mächtiges Minarett sich aus dem Atlantik zu erheben scheint. Marrakesch ist ein Fest für alle Sinne, denn kaum eine andere Stadt ist so bunt, vielfältig und anregend. Der Djemaa-el-Fna-Platz im historischen Zentrum ist ein Getümmel von lautstarken Händlern, authentischer Kulinarik und orientalischer Szenerie. Lassen Sie sich einfach mitreißen.

Ob Einkaufsmuffel oder nicht – die Märkte, die bunten und quirligen Souks in Marokko faszinieren jeden. (c) Shutterstock (kudla)

Berlin

Willkommen in der pulsierenden Metropole Berlin! Die Hauptstadt Deutschlands ist Künstlerhochburg, Nightlife-Mekka und Gourmet-Hotspot zugleich. Lassen Sie sich treiben, in einem Meer voller Kreativität, trendigem Lifestyle und sprühendem Leben. Besuchen Sie die Staatsoper „Unter den Linden“, die 275-jährige Tradition mit künstlerischer Moderne vereint. Genießen Sie dort das Sommerkonzert mit Sol Gabetta und die wohl bekannteste Oper Giuseppe Verdis: „Don Carlo“. Ein Ausflug bringt Sie ins reizvolle Potsdam, wo Sie das barocke Erbe Preußens in imposanten Schlössern und Gärten erleben. Diese gehören übrigens seit 1990 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zurück in Berlin werden Sie im 1-Michelin-Sternerestaurant „Bieberbau“ kulinarisch verwöhnt.

Stadt der Kreativen. Hauptstadt der Freiheit. Kultur der Extraklasse. Berlin ist zum Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt geworden. beigestellt



Chorfestival in Cork

Lassen Sie sich von der grünen Insel mit ihren sanften Landschaften, historischen Städten und mystischen Schlössern verzaubern. Nur 90 Minuten von Dublin entfernt, wartet das lebendige Marktstädtchen Kilkenny mit einer regen Kunsthandwerksszene, kultigen Pubs und romantischen Gässchen. Die zweitgrößte Stadt Irlands, Cork, entpuppt sich als Oase für Liebhaber guter Musik, Kunst und Essen. Ganz oben auf der To-Do-Liste stehen hier das Cork City Gaol, die St. Finbarr Kathedrale und das Butter-Museum. Und nicht zu vergessen: das internationale Chorfestival Cork. Hier lauschen Sie den Gesängen von unzähligen Chören aus der ganzen Welt. Naschkatzen dürfen sich übrigens auf köstliche, irische Scones im Russborough House freuen.

Das Chorfestival in Cork bietet die Gelegenheit einige der besten Chöre der Welt zu erleben und Irlands schöne Südküste zu erkunden. beigestellt

Informationen Madagaskar Termin & Preise p. P.

07. 08. – 25. 08. 2023

DZ ab 6590 Euro; EZ ab 7990 Euro Highlights Vielfältige Landschaften mit einzigartiger Flora und Fauna

Einblicke in das Leben der Madagassen

Besichtigungen im Kirindy-Mitea und dem Isalo-Nationalpark

Besichtigungen im Kirindy-Mitea und dem Isalo-Nationalpark Spaziergang durch das Privatreservat „Anja Community Reserve“

Strandhotel auf der Parfüminsel Nosy Be Weitere Infos: Madagaskar Marokko Termin & Preise p. P.

23. 04. – 29. 04. 2023

DZ ab 2440 Euro; EZ ab 3550 Euro Highlights Stadtbesichtigungen Casablanca & Marrakesch

Ausflug in die Königsstadt am Meer nach Rabat

Besichtigung von André Hellers Anima Garten

3 Mittag- und 3 Abendessen Weitere Infos: Marroko Berlin Termin & Preise p. P.

14. 07. – 18. 07. 2023

DZ ab 3150 Euro; EZ ab 3850 Euro Highlights Karte der Kat. 1 für die Oper „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi in der Staatsoper Unter den Linden

Karte der Kat. 1 für das Sommerkonzert mit Sol Gabetta in der Staatsoper Unter den Linden

Führung durch das Bode-Museum auf der Museumsinsel

Besichtigung des Humboldt Forums

Ausflug nach Potsdam mit Besichtigung von Schloss Sanssouci & Cecilienhof

Abendessen im 1-Stern-Restaurant „Bieberbau“ Weitere Infos: Berlin Cork Termin & Preise p. P.

27. 04. – 02. 05. 2023

DZ ab 2590 Euro; EZ ab 3190 Euro Highlights Karte für das Konzert des Chamber Choir Ireland

Karte der Kat. 1 für die Fleischmann International Gala

Kilkenny Castle & Gardens

Jameson Whiskey Destillerie

Jameson Whiskey Destillerie Rock of Cashel

Russborough House inkl. Tee & Scones Weitere Infos: Cork Infos & Buchung

Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

