Bei Liszt fehlte der Schwung, bei Strauss der Charme: Die Symphoniker unter Kent Nagano im Musikverein blieben unter allen Erwartungen.

Hat man sich bei den Symphonikern schon entschieden? Wird tatsächlich Daniel Harding ihr nächster Chefdirigent? Jedenfalls hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Auch Kent Nagano wurde schon für diese Position gehandelt. Doch dann zog es ihn an die Oper, erst in München, dann in Hamburg.