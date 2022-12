Raue Sitten in der Großstadt

Der junge Mann schlägt sich mühsam durchs Leben, hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und beklagt die miserablen gesellschaftlichen Zustände

Aufgrund seiner Arbeit sieht er viel zu oft hinab in menschliche Abgründe und trifft zuweilen auf üble Zeitgenossen, die anderen Böses wollen – etwa auf einen Ehemann, dessen Frau ihm Hörner aufgesetzt hat, und der auf Rache sinnt.

Eines Tages erhält der junge Mann unverhofft die Chance, einem Verantwortlichen in höherer Position seine Überlegungen zu sozialen Verbesserungen mitzuteilen. Doch rasch scheint klar, dass der Höherstehende sich über die „Sorgen des kleinen Mannes“ keine allzu ernsthaften Gedanken macht. Eine Frau, die diese Sorgen allerdings zumindest nachvollziehen kann, hat es dem jungen Mann indes angetan. Nach einigem Werben willigt sie ein, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen. Ein zweites Rendezvous folgt – weitere wehrt sie dann aber trotz seiner Beharrlichkeit ab.

Das Zusammentreffen mit einer viel jüngeren Person gibt schließlich den Ausschlag, dass der Mann (brutale) Taten setzt. Sie sollte eigentlich bei ihren Eltern leben und die Schule besuchen, stattdessen schlägt sich die Ausreißerin aber in der Großstadt durch – mehr schlecht als recht –, weshalb sie gerne woanders hingehen würde. Sie fragt den Mann, ob er mit ihr käme – der lehnt jedoch ab mit der Begründung, er habe etwas Wichtiges zu erledigen. Zugleich will er sie nicht ihrem Schicksal überlassen: Als er mitbekommt, dass sie von ihrem Arbeitgeber schlecht behandelt wird, schreitet er gewaltsam ein. Auf die Art will er nicht nur sie „retten“, sondern führt seinen selbst auferlegten Auftrag fort: Er möchte die Stadt „säubern“ und sie „vom Abschaum befreien“.

Erstaunlicherweise kommt der Mann am Ende heil aus dem von ihm angerichteten Chaos heraus und erhält sogar einen Dankesbrief vom Vater des Mädchens, das inzwischen zu den Eltern heimgekehrt ist. Eine raue Geschichte, die sich da im düsteren New York der 1970er-Jahre abspielt.

