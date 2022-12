Eine Frau drehte den "besten Film aller Zeiten"

Alle zehn Jahre kürt eine Umfrage des renommierten Magazins „Sight & Sound“ die Spitzenreiter der Filmgeschichte. Das heurige Ergebnis kündet von einem Zeitenwandel.

Was sind die besten Filme „aller Zeiten“? Meinungen dazu gibt es wie Sand am Meer. Doch in der wunderlichen Welt der Filmkritik hat kaum eine Rangliste so viel Gewicht wie die des britischen Fachblatts „Sight & Sound“. Seit 1952 führt es Umfragen unter Kritikern und anderen Filmexperten durch, um die „100 Greatest Films of All Time“ zu ermitteln. Erhoben werden auch Favoriten von Regisseuren, aber die Aufmerksamkeit der Geschmacksrichter gilt in erster Linie ihrer eigenen Selektion. Was die „Sight & Sound“-Enquete unter ähnlichen Umfragen auszeichnet? Ihr ehrwürdiges Alter, das Renommee mancher Teilnehmer. Und ihr Event-Charakter: Befragt wird nur alle zehn Jahre.

Dennoch gab es in den obersten Rängen der Liste seit jeher nur wenig Bewegung: „Citizen Kane“ (1941) von Orson Welles belegte ein halbes Jahrhundert lang den Spitzenplatz. Die Top-10-Dauerbrenner – ungeachtet ihrer individuellen Qualität – spiegeln einen Kanon wieder, der im Internetzeitalter mit seinen weitreichenden filmhistorischen (Wieder-)Entdeckungen und Neubewertungen immer weltvergessener wirkt: Zu akademisch, zu männlich, zu westlich, zu alt.

Sturm auf das Kapitol der Filmkritik

Daher konnte man am Donnerstag von einem kleinen Knalleffekt sprechen, als Sight & Sound die diesjährigen Umfrageergebnisse publik machte. Auf Platz eins findet sich nämlich erstmals der Film einer Frau: „Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles“ (1975), ein feministisches Hauptwerk der 2015 durch Suizid aus dem Leben geschiedenen belgischen Filmkünstlerin Chantal Akerman. 2012 dümpelte es noch auf Platz 36 herum. Sein schlagartiger Aufstieg zum Spitzenreiter zeugt vom Paradigmenwechsel in der Filmkultur: Die seit Jahren laufenden Kampagnen für mehr Gleichberechtigung und Diversität schlagen sich auch in der Geschichtsschreibung nieder. Die Zahl der von Sight & Sound befragten Menschen (1639, darunter auch der Autor dieser Zeilen) hat sich im Vergleich zur letzten Erhebung verdoppelt, bei der Kür der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde verstärkt Wert auf Inklusion gelegt.

Das macht sich auch an anderen Stellen bemerkbar. Erstmals in den Top 10: „Beau Travail“ (1999) der Französin Claire Denis (Platz sieben) und „In the Mood for Love“ (2000) vom Hongkonger Wong Kar-wai (Platz fünf). Weniger überraschend: „Mulholland Drive“ (2001) von David Lynch, neuerdings auf Platz acht. 2012 landeten nur zwei Regisseurinnen in der Gesamtauswahl, heuer sind es elf. Und statt eines einzigen Films von einer schwarzen Person fasst die Liste nun sieben.

Die Stockerlplätze unter „Jeanne Dielman“ gehören aber weiterhin Klassikern: Alfred Hitchcocks „Vertigo“ sowie dem unverwüstlichen „Citizen Kane“. Und den alten Vorwurf des Akademischen entkräftet der Thronwechsel nicht: Akermans Siegerfilm, das dreistündige Porträt des zermürbend prosaischen Alltags einer Hausfrau, ist von „populärem“ Kino meilenweit entfernt.

Vollständige „Sight & Sound“-Liste der „100 Greatest Films of All Time“ des Jahres 2022:

1. “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Citizen Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Tokyo Story” (Ozu Yasujiro, 1953)

5. “In the Mood for Love“, (Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Beau travail” (Claire Denis, 1998)

8. “Mulholland Drive” (David Lynch, 2001)

9. “Man with a Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Singin’ in the Rain” (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

11. “Sunrise: A Song of Two Humans” (F.W. Murnau, 1927)

12. “The Godfather” (Francis Ford Coppola, 1972)

13. “La Règle du Jeu” (Jean Renoir, 1939)

14. “Cléo from 5 to 7” (Agnès Varda, 1962)

15. “The Searchers” (John Ford, 1956)

16. “Meshes of the Afternoon” (Maya Deren and Alexander Hammid, 1943)

17. “Close-Up” (Abbas Kiarostami, 1989)

18. “Persona” (Ingmar Bergman, 1966)

19. “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979)

20. “Seven Samurai” (Akira Kurosawa, 1954)

21. (ex aequo) “The Passion of Joan of Arc” (Carl Theodor Dreyer, 1927)

21. (ex aequo) “Late Spring” (Ozu Yasujiro, 1949)

23. “Playtime” (Jacques Tati, 1967)

24. “Do the Right Thing” (Spike Lee, 1989)

25. (ex aequo) “Au Hasard Balthazar” (Robert Bresson, 1966)

25. (ex aequo) The Night of the Hunter” (Charles Laughton, 1955)

27. “Shoah” (Claude Lanzmann, 1985)

28. “Daisies” (Věra Chytilová, 1966)

29. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

30. “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019)

31. (ex aequo) “Mirror” (Andrei Tarkovsky, 1975)

31. (ex aequo) “8½” (Federico Fellini, 1963)

31. (ex aequo) “Psycho” (Alfred Hitchcock, 1960)

34. “L’Atalante” (Jean Vigo, 1934)

35. “Pather Panchali” (Satyajit Ray, 1955)

36. (ex aequo) “City Lights” (Charlie Chaplin, 1931)

36. (ex aequo) “M” (Fritz Lang, 1931)

38. (ex aequo) “À bout de souffle” (Jean-Luc Godard, 1960)

38. (ex aequo) “Some Like It Hot” (Billy Wilder, 1959)

38. (ex aequo) “Rear Window” (Alfred Hitchcock, 1954)

41. (ex aequo) “Bicycle Thieves” (Vittorio De Sica, 1948)

41. (ex aequo) “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950)

43. (ex aequo) “Stalker” (Andrei Tarkovsky, 1979)

43. (ex aequo) “Killer of Sheep” (Charles Burnett, 1977)

45. (ex aequo) “North by Northwest” (Alfred Hitchcock, 1959)

45. (ex aequo) “The Battle of Algiers” (Gillo Pontecorvo, 1966)

45. (ex aequo) “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975)

48. (ex aequo) “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

48. (ex aequo) “Ordet” (Carl Theodor Dreyer, 1955)

50. (ex aequo) “The 400 Blows” (François Truffaut, 1959)

50. (ex aequo) “The Piano” (Jane Campion, 1992)

52. (ex aequo) “News from Home” (Chantal Akerman, 1976)

52. (ex aequo) “Fear Eats the Soul” (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

54. (ex aequo) “The Apartment” (Billy Wilder, 1960)

54. (ex aequo) “Battleship Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925)

54. (ex aequo) “Sherlock Jr.” (Buster Keaton, 1924)

54. (ex aequo) “Le Mépris” (Jean-Luc Godard 1963)

54. (ex aequo) “Blade Runner” (Ridley Scott 1982)

59. “Sans soleil” (Chris Marker 1982)

60. (ex aequo) “Daughters of the Dust” (Julie Dash 1991)

60. (ex aequo) “La dolce vita” (Federico Fellini 1960)

60. (ex aequo) “Moonlight” (Barry Jenkins 2016)

63. (ex aequo) “Casablanca” (Michael Curtiz 1942)

63. (ex aequo) “GoodFellas” (Martin Scorsese 1990)

63. (ex aequo) “The Third Man” (Carol Reed 1949)

66. “Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty 1973)

67. (ex aequo) “The Gleaners and I” (Agnès Varda 2000)

67. (ex aequo) “Metropolis” (Fritz Lang 1927)

67. (ex aequo) “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovsky 1966)

67. (ex aequo) “The Red Shoes” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

67. (ex aequo) “La Jetée” (Chris Marker 1962)

72. (ex aequo) “My Neighbour Totoro” (Miyazaki Hayao 1988)

72. (ex aequo) “Journey to Italy” (Roberto Rossellini 1954)

72. (ex aequo) “L’avventura” (Michelangelo Antonioni 1960)

75. (ex aequo) “Imitation of Life” (Douglas Sirk 1959)

75. (ex aequo) “Sansho the Bailiff” (Mizoguchi Kenji 1954)

75. (ex aequo) “Spirited Away” (Miyazaki Hayao 2001)

78. (ex aequo) “A Brighter Summer Day” (Edward Yang 1991)

78. (ex aequo) “Sátántangó” (Béla Tarr 1994)

78. (ex aequo) “Céline and Julie Go Boating” (Jacques Rivette 1974)

78. (ex aequo) “Modern Times “(Charlie Chaplin 1936)

78. (ex aequo) “Sunset Blvd.” (Billy Wilder 1950)

78. (ex aequo) “A Matter of Life and Death” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

84. (ex aequo) “Blue Velvet” (David Lynch 1986)

84. (ex aequo) “Pierrot le fou” (Jean-Luc Godard 1965)

84. (ex aequo) “Histoire(s) du cinéma” (Jean-Luc Godard 1988-1998)

84. (ex aequo) “The Spirit of the Beehive” (Victor Erice, 1973)

88. (ex aequo) “The Shining” (Stanley Kubrick, 1980)

88. (ex aequo) “Chungking Express” (Wong Kar Wai, 1994)

90. (ex aequo) “Madame de…” (Max Ophüls, 1953)

90. (ex aequo) “The Leopard” (Luchino Visconti, 1962)

90. (ex aequo) “Ugetsu” (Mizoguchi Kenji, 1953)

90. (ex aequo) “Parasite” (Bong Joon Ho, 2019)

90. (ex aequo) “Yi Yi” (Edward Yang, 1999)

95. (ex aequo) “A Man Escaped” (Robert Bresson, 1956)

95. (ex aequo) “The General” (Buster Keaton, 1926)

95. (ex aequo) “Once upon a Time in the West” (Sergio Leone, 1968)

95. (ex aequo) “Get Out” (Jordan Peele, 2017)

95. (ex aequo) “Black Girl” (Ousmane Sembène, 1965)

95. (ex aequo) “Tropical Malady” (Apichatpong Weerasethakul, 2004)