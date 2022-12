In die erweiterte Molcho-Familie aufgenommen: Jeff Wilbusch beim Neni am Wasser am Wiener Donaukanal.

Im Nazijäger-Drama „Schächten“ spielt Jeff Wilbusch einen jungen Wiener Textilhändler. Über die ungewöhnliche Karriere des israelischen Schauspielers.

Ein sonniger Vormittag am Donaukanal. Haya Molcho hat den Tisch im noch geschlossenen Neni am Wasser decken lassen. Jeff Wilbusch kommt in einem Zweiteiler, den ihm Nuriel, der modeaffine Molcho-Spross, geliehen hat, und steht noch unter dem Eindruck der Premiere am Vorabend.



Dort hat Wilbusch den 95-jährigen Viktor Klein getroffen, der Auschwitz und Mauthausen überlebt hat. „Ich könnte die Erde küssen, über die er läuft“, sagt er. „Ich bin am Leben wegen Leuten wie ihm.“