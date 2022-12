Vorsicht bei US-Staatsanleihen

Leitzinsen könnten länger hoch bleiben als erwartet. Das wäre schlecht für die Kurse von Anleihen, meint Black-Rock.

New York. Anleger sollten die bewährte Strategie, in einer Rezession lang laufende Staatsanleihen zu kaufen, nächstes Jahr über Bord werfen, rät die Research-Abteilung von Black-Rock, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Grundsätzlich profitieren die Kurse von lang laufenden fix verzinsten Anleihen, wenn die Zinsen auf dem Markt sinken. Und in Rezessionszeiten neigen Notenbanken dazu, Zinsen zu senken. Gegenwärtig scheint es aber noch nicht so weit zu sein.

Strategen des Black-Rock Investment Institute raten ihren Kunden, Staatsanleihen zugunsten von inflationsindexierten Schuldtiteln und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating unterzugewichten. Hartnäckig hohe Verbraucherpreise, steigende Staatsverschuldung und Liquiditätsrisken lassen erwarten, dass die Anlageklasse nur wenig Schutz vor einem wirtschaftlichen Abschwung bietet, so das Unternehmen in seinem Prognosebericht 2023.

„Die Leitzinsen könnten länger höher bleiben, als die Märkte es erwarten“, schrieben Black-Rock-Strategen um Wei Li und Scott Thiel in ihrer Analyse. „Außerdem werden die Anleger zunehmend eine höhere Vergütung für das Halten lang laufender Staatsanleihen verlangen.“ Und steigende Renditen für potenzielle Anleihekäufer bedeuten fallende Kurse für jene Anleger, die bereits Anleihen halten.

Investoren wenig spendabel

Investoren, die nach der globalen Finanzkrise bereit waren, den Regierungen der Industrieländer billige Kredite zu gewähren, wehren sich nun gegen fiskalische Großzügigkeit. Die ausufernde Staatsverschuldung wurde toleriert, solang die Politik des billigen Geldes die Zinskosten drückte. Das ist nun vorbei.

In den USA ist die durchschnittliche Rendite für Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg auf 2,19 Prozent gestiegen. Anfang des Jahres stand dieser Wert noch bei 1,55 Prozent, laut Bloomberg-Daten dem niedrigsten Level seit 22 Jahren.

Black-Rock ist auch in Aktien auf kurze Sicht untergewichtet, da die Bewertungen diese Risken noch nicht vollständig widerspiegeln. Entgegen dem Trend der letzten Jahre könnten Anleihen und Aktien gleichzeitig fallen, da es unwahrscheinlich sei, dass die Zentralbanken zur Rettung einschreiten werden, so das Unternehmen.

Die Strategen gehen davon aus, dass die Währungshüter dann von Zinserhöhungen Abstand nehmen werden, wenn der wirtschaftliche Schaden „Realität wird“ – selbst wenn die Inflation über den offiziellen Zielen bleibt.

Inflation wird hoch bleiben

Sie gehen davon aus, dass die Zinsen in den USA in der ersten Hälfte des Jahres 2023 einen Höchststand von fünf Prozent erreichen werden. Gleichzeitig erwarten sie, dass drei strukturelle Veränderungen die Inflation in den kommenden Jahren über den Zielvorgaben der Notenbank halten werden: eine alternde Bevölkerung, die die Zahl der Arbeitskräfte schrumpfen lässt, eine geopolitische Zersplitterung, die die wirtschaftliche Effizienz verringert, und der Übergang zu einer emissionsärmeren Welt.

Für den Moment ist es laut Black-Rock an der Zeit, sich von Risken fernzuhalten. „Wir könnten erleben, dass die Märkte über den Schaden hinwegsehen und sich die Stimmung bezüglich der Marktrisiken in einer Weise verbessert, die uns dazu veranlassen würde, unsere Risikobereitschaft zu erhöhen“, so Black-Rock im Bericht. „Aber so weit sind wir noch nicht.“ (Bloomberg/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.12.2022)