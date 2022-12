Herausforderung für Airbus

Insidern zufolge soll der Flugzeugbauer sein Ziel für die Auslieferungen heuer nicht erreichen.

Toulouse. Der Flugzeugbauer Airbus muss Insidern zufolge möglicherweise sein Ziel für die Auslieferungen im laufenden Jahr herunterschrauben.

Aus Branchenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag, Airbus rechne selbst nicht mehr damit, die Zielmarke von etwa 700 Maschinen zu erreichen. „Sie haben zu viele Probleme“, sagte der Insider. Bis Ende November 2022 seien rund 563 Passagiermaschinen an die Kunden ausgeliefert worden, hieß es weiter. Damit fehlen für Dezember noch 137 übergebene Flugzeuge. Airbus lehnte auf Anfrage eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Der bisherige Rekord für den Monat Dezember liegt bei 138 ausgelieferten Flugzeugen. Dieser stammt aus dem Jahr 2019 – bevor unter anderem die Coronakrise die Lieferketten weltweit schwer beschädigt hat. Bald wird es Klarheit geben: Airbus legt seine Auslieferungszahlen am 8. Dezember vor und könnte sich zu diesem Zeitpunkt auch zu seinem Gesamtjahresziel äußern.

Airbus-Chef Guillaume Faury räumte am Dienstag ein, dass die Situation in der Lieferkette „sehr komplex“ bleibe. Er rechne nicht mit einer Besserung innerhalb der nächsten sechs Monate.

Weil Teile fehlen, kappte Airbus seine Zielmarke bei Auslieferungen bereits im Juli auf 700 von 720 Maschinen.

Die im DAX notierte Aktie des Unternehmens ließ sich von diesen Nachrichten nicht beeindrucken und stieg im Laufe des Freitags um rund ein Prozent auf etwa 111 Euro an. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.12.2022)