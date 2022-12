Als Franz Viehböck 1991 ins All flog

Der ehemalige Raumfahrer führte insgesamt 15 revolutionäre Experimente auf der russischen Raumstation Mir durch.

Am frühen Morgen des 2. Oktober 1991 begann für Franz Viehböck im Rahmen der Austromir-Mission vom russischen Weltraumbahnhof in Baikonur in Kasachstan aus seine größte Reise. Mit zwei Kosmonauten flog er mit einer Sojus-Rakete zur russischen Raumstation Mir.

Die legendäre Mission, deren Start live im österreichischen Fernsehen übertragen wurde, ließ unzählige Menschen staunen. Viehböck ging damit als erster Österreicher, der je im Weltraum war, in die Geschichte ein.