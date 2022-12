Miami Art Week

Rund um die Art Basel hat sich eine ganze Art Week entwickelt. Einige der Satellitenmessen sind einen Besuch wert und bieten spannende, kritische und junge Kunst.

Sie war die erste Kunstmesse in Miami, lange bevor die Art Basel sich breit machte und sich eine ganze Art Week entwickelte. Die Rede ist von der Art Miami, die heuer zum 32. Mal stattfindet und von sich behauptet, die zweitmeistbesuchte Messe in Miami zu sein. 2002 fand die einzige echte Messe dort noch eine Woche nach der Art Basel statt und fürchtete die neue Konkurrenz. Doch schnell realisierten die Veranstalter, dass die Art Basel wie ein Magnet eine internationale Art Crowd nach Miami zieht, von der sie vorher nicht zu träumen gewagt hätten. So hat sich auch die Art Miami terminlich an die Schweizer Messe angepasst.