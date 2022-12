Der Mythos der verlorenen Kunst

Drucken

Hauptbild • »Luna Luna« als Fata Morgana: Der Jahrmarkt der Kunst existierte nur wenige Wochen im Sommer 1987 in Hamburg. • Sabina Sarnitz, courtesy Luna Luna LLC

Manchen Werken verleiht erst ihr Verschwinden eine ungeahnte Präsenz: Von Hellers „Luna Luna“ über Doktor Gachet bis zu den verbrannten Klimt-Bildern.

Im Rückblick scheint das, was sich in diesem Sommer 1987 auf der Hamburger Moorweide abspielte, wie eine Fata Morgana unendlichen Vergnügens: Ein ganzer Jahrmarkt, gestaltet in jedem Detail von 35 der schillerndsten und provokantesten Künstler und Komponisten der Zeit, nicht von schrillen Kulissenmalern: Das Eingangstor mit großer geometrischer Musterung kam von Sonia Delaunay, das Spiegelkabinett hatte Roy Lichtenstein in eine Pop-Art-Box verpackt, Günter Brus lud in einem sechseckigem Delirium auf eine Schaukästenreise durch seine Bleistiftabenteuer, begleitet von Hermann Nitschs Orgelgewummer. Auf dem Karussell ritt man auf bunten Comicfiguren von Keith Haring, unter dem Bild eines riesigen nackten Affenhinterns stieg man in die weißen Totenkopf-Gondeln von Jean-Michel Basquiats Riesenrad.

Das Café? Entstammte keiner geringeren Feder als der des Surrealisten Salvador Dalí. David Hockney hatte einen zehn Meter hohen Walzerbaum-Pavillon erdacht, für den Karajan eine Strauß-Aufnahme zur Verfügung stellte. Beethovens Neunte dagegen wurde von Kunstfurzern im „Palast der Winde“ angestimmt, umrahmt von Manfred Deix' feixenden Fetten. Und, apropos, auch die Toiletten hatten ihren Meister gefunden: Daniel Spoerri, der sie mit Fallenbildern, an der Wand fixierten Tassen und Tellern ausstattete.