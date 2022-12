Wie sich das "Team Nehammer" schlägt

Mit Karl Nehammer als Kanzler kamen vor einem Jahr auch drei neue Minister und eine Staatssekretärin in ihr Amt. Was haben sie weitergebracht? Wo sind sie in Schwierigkeiten geraten?

Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Angelobung (eines Teils) der heutigen Karl-Nehammer-Regierung mit einem bewusst gewählten Unterton. Immerhin sind Angelobungen in Österreich zum damaligen Zeitpunkt inflationär gewesen.

Am 6. Dezember des Vorjahres stieg nicht nur Karl Nehammer vom Innenminister zum Bundeskanzler auf. Mit ihm kamen auch neue Gesichter. Gerhard Karner übernahm das Innen-, Martin Polaschek des Bildungsressort. Magnus Brunner stieg vom Staatssekretär zum Finanzminister auf, und Claudia Plakolm wurde Jugendstaatssekretärin. Neuerlich angelobt wurde Alexander Schallenberg. Er kehrte nämlich zurück ins Außenministerium. Im Mai folgten dann die nächsten türkisen Rochaden. Erst seither zählen Norbert Totschnig (Landwirtschaft), Florian Tursky (Digitalisierung) und Susanne Kraus-Winkler (Tourismus) zum Nehammer-Team. Martin Kocher wurde aufgewertet und erhielt zu den Arbeits- die Wirtschaftsagenden dazu.