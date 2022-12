Iranische Sittenpolizei laut Generalstaatsanwalt aufgelöst

Seit dem Tod von Mahsa Amini in Gewahrsam der Sittenpolizei gehen Menschen weltweit auf die Straße (am Foto in Istanbul). Sie solidarisieren sich mit den Frauen im Iran - die wiederum protestieren gegen das islamische System und dessen Gesetze und Vorschriften.

(c) APA/AFP/OZAN KOSE (OZAN KOSE)