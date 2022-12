Wie der Artenschutz unter die Windräder kommt

Verjagen Windkraftbetreiber biologische Kartierer durch Schlägertrupps, stören sie in Brutgebieten gezielt durch Waldarbeiten, Wegebau und nächtliche Motorradfahrten?

In Zeiten wie diesen ist es geboten, raschest Windräder aufzustellen. Der Schutz eines ohnehin kümmerlichen Rests an geschützten Wildtieren darf aber in unserer akuten Energiewendepanik nicht unter die Räder kommen – zumal die Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz noch viel zu wenig gehoben sind; so weiß man, dass ein Optimum an Lebensqualität mit 110 Gigajoule (GJ, entspricht etwa 30.000 kWh) Energieverbrauch pro Kopf und Jahr erreicht wird. In Österreich liegen wir bei üppigen 164 GJ!

Wo die Reise hingehen könnte, zeigte drastisch ein Podiumsgespräch zu Windkraft und Vogelschutz in Halberstadt/Sachsen-Anhalt am 21.10.2022.