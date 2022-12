Einmal im Monat telefonieren ist keine Lebensgemeinschaft

Eine Frau erhält aus dem Nachlass nichts, auch wenn sie im Testament des Verstorbenen als Alleinerbin eingesetzt worden war.

Wien. Früher, da hatten die beiden viel Zeit miteinander verbracht. Wenngleich sie in Tirol und er in Niederösterreich wohnte, lebte man die Hälfte des Jahres miteinander. Auch den leiblichen Gelüsten frönte man, wenngleich es nur etwa drei Mal zum Geschlechtsverkehr gekommen war. Eine tiefe seelische Verbundenheit und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zeichnete aber das nicht mehr ganz junge Paar aus. Es ging so weit, dass der Mann seine Freundin als Alleinerbin ins Testament einsetzte.



Doch in den letzten Jahren verblasste der Kontakt. Nach dem Ableben des Mannes knüpften nun seine acht gesetzlichen Erben daran an und forderten, dass der Nachlass allein ihnen zukommen soll. Denn laut Gesetz verliert ein zugunsten eines Lebensgefährten verfasstes Testament seine Gültigkeit, wenn die Beziehung zu dieser Person vor dem Tod beendet war. Es sei denn, dass der Verstorbene ausdrücklich das Gegenteil angeordnet hat. Hat die Frau nun noch ein Erbrecht? Eine Frage, in der der Oberste Gerichtshof (OGH) die Vorinstanz korrigierte.