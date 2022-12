Sportwetten: Reich werden oder untergehen?

Glücksspiel oder Fachkenntnis? Darüber kann gestritten werden, aber dass Sportwetten fast nur online getätigt werden, macht die Branche unkontrollierbar.

Wie viele Ecken gibt es in einem Spiel, wer bekommt die erste Gelbe Karte, und welcher Spieler schießt den Elfmeter? Bei Sportwetten werden nur wenige Grenzen gesetzt, gewettet werden kann in Echtzeit auf so gut wie alles.



Mehr als die Hälfte aller Sportwetten in Österreich werden beim Fußball abgeschlossen, gefolgt von Skifahren und Tennis. Deshalb sind vor allem beim Fußball die Wettanbieter omnipräsent, sowohl im Stadion als auch bei Fernsehübertragungen. Und viele prominente Fußballer arbeiten als Testimonials für die Anbieter, sei es Bayern München als ganze Mannschaft, sei es Lukas Podolski oder Lothar Matthäus.