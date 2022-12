Axl Rose verspricht, keine Mikrofone mehr ins Publikum zu werfen

Der Sänger von Guns N' Roses will mit einer alten Band-Tradition brechen.

Es ist eine langjährige Tradition, dass der Sänger von Guns N' Roses am Ende jedes Konzerts sein Mikrofon in die Menge wirft – zur Freude jener Fans, die das begehrte Souvenir fangen, zum Leidwesen jener, die davon unschön getroffen werden. Eine Frau, der das am Dienstag in Australien passiert ist, hat sich an die Lokalzeitung „Adelaide Now“ gewandt - mit einem Bild ihres Gesichtes, das große blaue Flecken und Cuts aufweist: Das Mikrofon habe sie mitten auf die Nase getroffen.

Axl Rose hat nun auf Twitter verkündet, künftig mit der Band-Tradition zu brechen. Er habe von dem Vorfall gehört, und man wolle „klarerweise" nicht, dass Menschen bei den Konzerten verletzt werden. Er deutete jedoch an, dass manche Berichte über den Vorfall in einem „negativen und verantwortungslosen Licht“ gezeichnet worden seien - ohne jedoch weiter darauf einzugehen.

Nachdem er über 30 Jahre lang am Ende jedes Konzertes sein Mikrofon ins Publikum geworfen hat, hätte er das Gefühl gehabt, dies sei ein bekannter und von den Fans erwünschter Teil jeder Show. Dennoch versprach er, „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ künftig keine Mikrofone mehr zu werfen.

Nicht die erste Mikrofon-Verletzung

Es war nicht der erste Vorfall, bei dem ein Fan durch ein Guns-N'-Roses-Mikrofon verletzt worden sein dürfte: Laut Medienberichten klagte 2013 ein Fan, dem dabei zwei Schneidezähne ausgebrochen sein sollen, Axl Rose und bekam daraufhin eine Entschädigungszahlung von der Versicherung der Band. Der Tour-Veranstalter soll sich zuvor beim Fan entschuldigt haben, und ihm als Wiedergutmachung - ausgerechnet - ein signiertes Mikrofon angeboten haben.

(kanu)