Lionel Messi: Leistungsdaten einer Lichtgestalt

Worte allein reichen mitunter nicht aus, um das Können, den Glanz oder die Fehler des Argentiniers, 35, zu skizzieren. Ein Ausflug in die Welt der Fußballzahlen.

Al-Rajjan. Australien war keine Hürde für Argentinien im WM-Achtelfinale. Obwohl die Albiceleste durchaus wankte und in der Abwehr erschreckend löchrig bis nicht stressresistent wirkte beim 2:1-Sieg, schaffte die Mannschaft von Fußballsuperstar Lionel Messi den Einzug ins Viertelfinale von Katar. Man kennt auch bereits den nächsten Gegner, am Freitag trifft man auf die Niederlande.

Messi stand gegen die „Socceroos“ einmal mehr im Mittelpunkt. Er lenkte, dachte und traf. Der Versuch, seine Karriere in Zahlen nachzuzeichnen:

1000. Am Samstag bestritt der Argentinier, 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß, sein 1000. Spiel als Profi. Er gab am 16. Oktober 2004 sein Pflichtspieldebüt beim FC Barcelona, Messi war damals 17 Jahre alt. Er weilte zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre in Spanien, der Sohn eines Fabrikarbeiters kam als 13-Jähriger zu den Katalanen, in ihre Akademie.

778 Spiele bestritt „La Pulga“ für Barça, er schoss 672 Tore. 305 Treffer bereitete Messi vor. 35 Titel (Rekord) gewann er mit den Katalanen. Am 16. Mai 2021, beim 1:2 gegen Osasuna, trägt er zum letzten Mal das Blaugrana-Trikot.

53 Spiele bestritt der dreifache Familienvater bereits für Paris Saint-Germain. Die Bilanz: 23 Tore, 27 Vorlagen, zwei Titel (Meister, Supercupsieger).

25 Jahre war er alt, als er als jüngster Spieler der Primera División das 200. Tor schoss.

2005. Am 17. August gibt Messi sein Debüt in der Albiceleste. Er wird in der 64. Minute eingewechselt, in der 65. sieht er die Rote Karte nach einer Tätlichkeit. Es folgen 196 Länderspiele und 94 Tore. 22 WM-Spiele hat er bislang bestritten und damit genauso viele wie Diego Maradona.

1. Gegen Australien erzielte Messi seinen neunten WM-Treffer insgesamt. Unglaublich, aber wahr: Es ist sein erstes WM-Tor in einem K.-o.-Spiel. Damit ist er jedoch nicht WM-Rekordtorschütze Argentiniens. Das ist weiterhin Gabriel Batistuta.

25. Schafft es Argentinien ins Finale, kann er nicht nur seinen ersten WM-Titel gewinnen und seine Karriere krönen, sondern wird er auch mit Lothar Matthäus als WM-Rekordspieler gleichziehen.

91Tore erzielte Messi allein im Jahr 2012. Er brach damit den Rekord für die meisten Tore eines Spielers in einem Kalenderjahr im Profifußball. Dieser wurde bis dahin von Gerd Müller gehalten, aufgestellt 1972 mit 85 Toren.

19 Minuten brauchte er 2016 für seinen schnellsten Hattrick. In diesem Punkt teilt er sich übrigens eine Bestmarke mit Cristiano Ronaldo: Beide schossen in der Champions League bereits acht Hattricks.

8 Mal wurde Messi Torschützenkönig der Primera División: 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021.

5 Tore schoss er 2012 in der Champions League beim 7:1 gegen Leverkusen.

7 Mal wurde Messi mit dem „Ballon d'Or von „France Football“ geehrt. Sechs Mal war er „Weltfußballer des Jahres“, ausgezeichnet vom Weltverband Fifa.

6 Mal gewann der Südamerikaner den „Goldenen Schuh“ der Fußball-Union Uefa. Er war Europas bester Torschütze in den Jahren 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019.

15 Millionen Euro Steuern zahlte Messi in einem Finanzverfahren 2013 freiwillig nach. Für die Jahre 2007 bis 2009 sollen 4,1 Mio. € an Steuern für Bildrechte nicht entrichtet worden sein, so der Vorwurf der Justiz. Briefkastenfirmen in Belize und Uruguay (Stichwort Panama Papers) tauchten auf. Das Strafverfahren endete 2016 mit einer Verurteilung, 21 Monate Haft auf Bewährung sowie 3,7 Mio. € Geldstrafe. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.12.2022)