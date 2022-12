In ihrem ersten Video berichtet Giorgia Meloni über das von ihrem Kabinett verabschiedete Budget und die Notizbücher, die sie stets bei sich trägt.

Sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt startet die italienische Premierministerin Giorgia Meloni mit einer wöchentlichen Videorubrik. Damit will sie regelmäßig über ihre Regierungsarbeit berichten und aktuelle Themen kommentieren. Die wöchentliche Rubrik soll "Giorgias Notizen" heißen und wird auf Facebook veröffentlicht, kündigte Meloni am Sonntag an. Mit dieser Initiative will die 45-jährige Regierungschefin ihre Bürgernähe unterstreichen.

"Ich werde oft gefragt, warum ich ein Notizbuch mit mir herumtrage: Ich tue es, weil ich alles aufschreibe, was ich denke, was ich tun muss. In diesen Notizbüchern befindet sich meine gesamte Arbeit. Ich habe kein Problem damit, meine Arbeit und die Entscheidungen, die ich treffe, mit den Menschen, die ich vertrete, zu teilen", erklärte Meloni zu Beginn eines etwa 20-minütigen Videos.

Mit der Videorubrik wolle sie über ihre Arbeit während der Woche berichten und einige Antworten auf die heißesten und interessantesten Themen geben. Sie sei gern bereit, auf alle Fragen zu antworten, erklärte Meloni.

In ihrem ersten Video berichtete die Regierungschefin unter anderem über das von ihrem Kabinett verabschiedete Budget und den darin enthaltenen Maßnahmen. Auch über den Beschluss, weiter der Ukraine Waffen zu liefern, erzählte die Regierungschefin. Meloni ist die erste Frau, die in Italien als Premierministerin amtiert und ist nach ihrem Wahlsieg bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September seit Ende Oktober im Amt.

