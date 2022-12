Flammen, Sturm und Anti-Krieg-Statements

Ein spezieller Abend: Zola Jesus aus Arizona präsentierte ihre tragischen Songs mit Streichquartett. Anika punkteten dagegen mit kühlem Charme – und Bob Dylans „Masters of War“.

Allein ihre Gestik war eine Art von Erzählung. Zola Jesus, Dark-Wave-Queen aus Phoenix, Arizona, bewegte sich vor dem Standmikrofon, als reagiere sie auf einen Gesprächspartner. Mal zog sie beim Verklingenlassen ihrer Stimme geziert die Schultern zurück, dann wieder reckte sie die Brust, um die große Tragödie mit wenigen Tönen zu inszenieren. An diesem speziellen Abend, der ein Unikum bleibt, weil sie ihre Europatournee mit dem Streichquartett absagen musste, flirtete sie heftig mit dem Pathos, ohne dass das je peinlich wurde.



Im Gegenteil. Sie trug die begeisterten Besucher in düstere Höhen. Mit ihrer operngeschulten Stimme und mit Hilfe eines Streichquartetts. Erst dominierte sphärischer Silbengesang, ehe kraftvolle Sprachbilder eingeflochten wurden. Zola Jesus sang von maliziösen Flammen, von der Kraft des Ungesagten. Und vom magischem Denken: „Clear new moon, on dark sight, looking at the stars, waiting for signs“, intonierte sie kristallklar in „The Fall“.