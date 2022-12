Überschätzt eure Bedeutung nicht

Wer Mist baut, schadet hauptsächlich sich selbst. Das gilt auch für Narzissten, die glauben, dass sich alle nur um sie dreht.

Vor ein paar Tagen gab Schauspieler Will Smith sein erstes großes Interview, seit er auf der Oscar-Verleihung Chris Rock geohrfeigt hatte. Darin ging es auch um seinen neuen Film, „Emancipation“, der demnächst ins Kino kommt. Der Gedanke, dass dieser Film nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die ihm zustehe, weil das Publikum ihm als Person nicht verzeihen könne, bringe ihn um („That is killing me dead“). Denn „Emancipation“ sei Regisseur Antoine Fuquas Meisterwerk. Alle daran beteiligten Künstler hätten ihr Bestes gegeben und nicht verdient, dass ihre Leistung unter Wert geschlagen wird. Deswegen und wegen der Ohrfeige selbst sei er untröstlich, sagte Smith mit Tränen in den Augen.

Dieses Jammern erinnert mich an ein Gespräch mit einem Onkologen, den ich einmal fragte, welche Strategien er entwickelt habe, um das regelmäßige Überbringen von Krebsdiagnosen zu ertragen. Seine beeindruckende, augenöffnende Antwort: Er brauche keine Strategien, und es gebe auch nichts zu ertragen. Denn er dürfe seine Rolle als Arzt nicht überbewerten, er sei „lediglich“ der Überbringer der Nachricht. Es gebe also keinen Grund, sich als Teil dieser Tragödie zu inszenieren.

Diese – sehr durchdacht und reflektiert klingende – Einstellung sollten auch die Will Smiths der Welt beherzigen, die der Meinung sind, dass sich alles um sie dreht. Die Menschen sind durchaus imstande, zwischen seiner (meiner Meinung nach skandalösen und unverzeihlichen) Tat und der Qualität von Antoine Fuquas „Emancipation“ zu unterscheiden. Kein Schauspieler kann durch ein persönliches Fehlverhalten einen Film zerstören, kein Vorstandsvorsitzender ein Unternehmen, kein Trainer eine Mannschaft, kein Direktor eine Schule.

Betroffene, die das doch glauben, unterschätzen das Urteilsvermögen der anderen und überschätzen ihre eigene Bedeutung. Daher habe ich eine Botschaft an alle, die gerade irgendwo in einem dunklen Raum sitzen und in Selbstmitleid versinken, weil sie Mist gebaut haben: Nehmt euch nicht so wichtig, zerbrecht euch nicht den Kopf anderer Leute – und heult leise. Ihr habt nur euch selbst geschadet.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com