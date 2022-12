Londoner Studio bietet kostenlose Entfernung von Kanye-West-Tattoos an

(c) Getty Images for Ralph Lauren (Robin Marchant)

Kanye West, alias Ye, machte zuletzt mit antisemitischen Äußerungen auf sich aufmerksam. Ein Tattooentfernungsstudio reagiert mit gratis Sitzungen für einstige Fans des Rappers.

1000 bis 3000 Euro kostet es in etwa, sich eines (größeren) Tattoos zu entledigen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Geschmack verändert sich, das Tattoo ist schlecht gestochen oder man hat sich vom Partner getrennt und will dessen Namen nun nicht mehr unter der linken Brust tragen. Was auch passieren kann, ist, dass der Lieblingskünstler, den man unbedingt unter der Haut tragen wollte, sich plötzlich antisemitisch äußert und mit Adolf Hitler sympathisiert. Für letzteren Fall bietet das Londoner Tattooentfernungsstudio Naama jetzt kostenlose Sitzungen an - zumindest dann, wenn der (ehemalige) Lieblingskünstler Kanye West (ja, eigentlich Ye) heißt.

Unter dem Motto „Yeezy come, yeezy go“ (so der Name von Wests Label) schrieb das Team des Studios Mitte November auf Instagram: „Wir entfernen eure Kanye-Tätowierungen kostenlos.“

Seither dürften sich schon so einige Klientinnen und Klienten gemeldet haben, ein paar davon kann man via Instagram gar begleiten. Ein zusätzlicher Post zeigt Porträts des US-amerikanischen Rappers, die mittels Laser behandelt werden. „CNN“ zufolge haben drei Personen bereits mit der Behandlung begonnen, zehn weitere einen Beratungstermin gebucht. Eine Kundin sei wegen ihres Tattoos bereits angefeindet worden, heißt es.

Zuletzt hatte der US-Musiker mit mehrfach antisemitischen Äußerungen auf Twitter und Instagram für Empörung gesorgt, im Vorfeld mit einem rassistischen Aufdruck auf T-Shirts seiner eigenen Kollektion. Unternehmen wie Balenciaga und Adidas beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper, einige Prominente, darunter seine Ex-Frau Kim Kardashian (erst kürzlich wurde sich auf eine Scheidungsvereinbarung geeinigt), distanzierten sich von seinen Äußerungen.

(evdin)