Liberté, Égalité, Abwehrketté

Die Inflation nimmt immer bedenklichere Ausmaße an. „Teuerung trifft auch Haustiere“, war dieser Tage zu lesen. Das geht so weit, dass viele Haustiere nicht mehr selbst für ihre Rechnungen aufkommen können.

Auch der Traum vom Eigenheim bleibt für sie zunehmend unerschwinglich. Katzen bleiben ihr Leben lang im Miezhaus wohnen, Hunde hausen teilweise sogar nur in billigen Hütten im Vorgarten, Vögeln kommt das Leben wie in einem Käfig vor. Unter den Fischen gibt es neben Pessimisten aber auch Optimisten: Sie meinen, ihr Aquarium sei immer noch halb voll.

Auch bei der Fußball-WM ist die Inflation deutlich zu spüren. Was früher vier Minuten Nachspielzeit waren, sind nun zehn. Hatte es bei Spielen im Dezember einst fünf Grad, sind es jetzt plötzlich 30. In diesen schwierigen Zeiten sichern auch die Kicker ihre Wertsachen ab. Frankreichs Jules Koundé wollte beim Spiel gegen Polen seine zwei Goldketten nicht in der Kabine lassen, sondern nahm sie mit aufs Feld. Erst in der 42. Minute zeigte der Schiedsrichterassistent eine Kettenreaktion: Der Franzose musste den Halsschmuck abgeben. Vergeblich hatte der Verteidiger damit argumentiert, es handle sich um eine Abwehrkette, die er im Spiel noch brauche.

Dafür haben es Kicker bei der Veranlagung leichter als Haustiere: Mit Katzengold kommt man heutzutage nicht so weit. (aich)

Reaktionen an: philipp.aichinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2022)