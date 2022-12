Begeht Russland in der Ukraine einen Völkermord?

(c) Peter Kufner

Die Angriffe auf lebensnotwendige Infrastruktur nehmen stark zu. Wie völkerrechtlich dagegen vorgegangen werden kann.

DER AUTOR Hannes Tretter(*1951) ist a.o. Univ.-Prof. i.R. für Grund- und Menschenrechte an der Universität Wien und Vorstandsvorsitzender des Wiener Forums für Demokratie und Menschenrechte (www.humanrights.at). Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen das Verfassungsrecht, Medienrecht, Datenschutzrecht, Asylrecht sowie das Europa- und Völkerrecht.

Der Deutsche Bundestag hat kürzlich unter dem Begriff „Holodomor“ (Ukrainisch „holod“, Hunger, und „moryty“, umbringen) die 1932 und 1933 von Stalins Politik wissentlich ausgelöste Hungersnot in der Ukraine mit drei bis vier Millionen Toten „historisch-politisch“ mit folgendem Argument als „Völkermord-nahe“ eingestuft: „Die betroffenen Regionen wurden abgeriegelt, um die Flucht der Hungernden in die Städte und den Transport von Lebensmitteln in die Regionen zu verhindern.“ Damit folgt Deutschland ansatzweise Australien, Irland, Kanada, Mexiko, Polen, Portugal, Rumänien und Tschechien, die den Holodomor bereits früher als Völkermord anerkannt haben.

Leider fehlt der deutschen Erklärung eine klare Bezugnahme und ein Vergleich auf die von Wladimir Putin seit Herbst angeordneten militärischen Angriffe auf die Energieversorgung und Infrastruktur der Ukraine, die Hunger und Tod zur Folge haben.