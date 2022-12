Austria und Manfred Schmid gehen getrennte Wege

Die Ära von Trainer Manfred Schmid am Verteilerkreis ist Geschichte. Eine Vertragsverlängerung kam nicht zustande, also beschlossen die Violetten, sich sofort vom Trainer zu trennen.

Wien. Rumort hatte es schon länger bei Austria. Neben der finanziellen Not und dem negativen Jahresergebnis (minus von 7,058 Mio. €) war von Unstimmigkeiten mit Trainer Manfred Schmid die Rede. Die Ergebnisse in der Liga (Platz sieben, sechs Siege in 16 Runden) entsprächen nicht den Erwartungen, der Auftritt in der Conference League war enttäuschend und überhaupt, Investor Jürgen Werner strebe ohnehin einen offensiveren Spielstil an.

Schmids Vertragsverlängerung galt als unwahrscheinlich.

Am Montag wurde es offiziell, die Ära von Schmid als Austria-Trainer ist Geschichte. Weil man, so die offizielle Mitteilung, in Analysen „leider“ Auffassungsunterschiede festgestellt habe.

Kommt Ronald Brunmayr?

Weil Schmid „kein Trainer mit Ablaufdatum“ sei, erfolgte die sofortige Trennung. Er sagt: „Die Führung der Austria hat sich entschlossen in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer.“

Wie der neue Stil aussehen soll? Mit Pressing, á la RB Salzburg. Und der neue Trainer? Der Name Ronald Brunmayr, Oliver Glasners Assistent in Frankfurt, fiel mehrfach.

(fin)