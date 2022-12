Wenn sich zwei um einen Parkplatz streiten

Berlin fragt sich, ob bald Fahrräder die Autoparkplätze zustellen. Die Idee kostet die Stadtpolitik zwar nichts, verursacht wohl aber eher Ärger als eine richtige Verkehrswende.

Berlin und Wien, das sind kommunizierende Gefäße. Was in der größten Stadt des deutschsprachigen Raumes (Berlin) die Gemüter erregt, schafft es meist auch in die Zeitungen der zweitgrößten (Wien). So war das auch mit einer Posse, die sich wohl am besten mit dem nahenden Wahlkampf in Berlin erklären lässt, in Wien aber als Episode eines Kulturkampfes verstanden wurde.

Es geht um den ewigen Streit (in den Zeitungen schon mal als „Krieg“ bezeichnet) zwischen jenen, die ein Auto und den anderen, die ein Fahrrad fahren. Dass es eine Schnittmenge gibt – also Menschen, die beides benutzen – fällt dabei genauso zuverlässig unter den Tisch, wie die Emotionen hochkochen. Der Berliner Anlassfall: Die grüne Umweltsenatorin Bettina Jarasch ließ verkünden, ab 1. Jänner dürfen Fahrräder, E-Scooter und E-Roller kostenlos auf Autoparkplätzen abgestellt werden. Mehr brauchte es nicht – auch wenn erstmal sehr wichtige Details untergingen.