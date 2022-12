Milky Chance: Elektronisch gedacht, organisch gemacht

Milky Chance, das sanfte Folktronica-Duo aus Kassel, feierte Welterfolge Jetzt lockt eine Österreich-Tour.

Eigentlich ist ihre Weltkarriere ex­trem unwahrscheinlich. Zunächst haben die beiden einen Musikleistungskurs in ihrer Schule absolviert, dann ein wenig Straßenmusik praktiziert, und schon waren sie in den internationalen Dancecharts.



Hatten ihren beiden Egos Probleme, bei diesem Tempo mitzukommen? „Ja, doch. Aber es ging schon. Natürlich auch, weil wir es nie geplant hatten. Erfolg ist ja nicht planbar“, lächelt Sänger Clemens Rehbein. DJ, Produzent und Gitarrist Philipp Dausch ergänzt: „Wichtig war auch, dass wir durch unsere Freunde und Familien geerdet waren. Ich denke, wir haben den globalen Erfolg, der mit der Nummer ,Stolen Dance‘ 2014 anhob, auf ganz gesunde Weise verdaut. Außerdem half uns unsere heimatliche Verwurzeltheit.“ Wie hilfreich ist eine Jugend in Kassel, wenn man auf Tour in Australien ist? „Sie lehrt dich eine gewisse Bescheidenheit. Wir realisierten in der großen, weiten Welt bald, dass es überall ein bisschen gleich ist. Und dass das Zuhause der schönste Ort ist, wo du sein kannst. In der westlichen Hemisphäre, wo wir eben bekannt sind, ist ja alles so ein bisschen genormt. Da mag man die gleichen Marken, ein ähnliches Essen, und feiert praktisch in einer identischen Clubkultur.“