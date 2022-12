Red Hot Chili Peppers kommen mit Iggy Pop nach Wien

(c) IMAGO/NurPhoto (IMAGO/Image Press Agency)

nthony Kiedis, Flea and Chad Smithbei dem MTV Music Video Music Awards Ende August

Die Red Hot Chili Peppers spielen am 14. Juli 2023 im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Die Red Hot Chili Peppers kommen im Sommer nach Österreich und nehmen Punklegende Iggy Pop als Special Guest mit: Am 14. Juli 2023 spielt die US-Rockband im Wiener Ernst-Happel-Stadion, teilte der Veranstalter mit. Karten für die Show sind ab 9. Dezember (10.00 Uhr) erhältlich. Die Gruppe um Sänger Anthony Kiedis hat heuer mit "Unlimited Love" und "Return of the Dream Canteen" gleich zwei neue Alben veröffentlicht.

(APA)