Edtstadler: ÖVP geht mit Nehammer in die nächste Wahl

Nehammer habe als Kanzler gezeigt, dass er krisenresilient ist, sagt die EU-Ministerin, die bereits selbst als mögliche Kanzleranwärterin gehandelt worden ist.

EU-Ministerin Karoline Edtstadler hat sich zum ersten Jahrestag seines Amtsantritts klar hinter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) gestellt. "Selbstverständlich" werde die ÖVP mit Nehammer an der Spitze in die nächste Nationalratswahl gehen, sagte Edtstadler am Dienstag in Stockholm. "Von anderen lernen heißt auch die negativen Dinge nicht zu duplizieren", sagte sie mit Blick auf die Führungsdebatte innerhalb der SPÖ.

"Wir haben einen starken Bundeskanzler an der Spitze, der im letzten Jahr gezeigt hat, dass er krisenresilient ist, dass er wirklich auch Lösungen hervorholen kann, wo viele ihm das nicht zugetraut haben und mit einem starken Bundeskanzler Karl Nehammer werden wir auch in die nächsten Jahre gehen bis zum nächsten regulären Wahltermin", betonte Edtstadler, die schon während vor dem Abgang von Nehammers Vorgänger Sebastian Kurz als mögliche Kanzleranwärterin gehandelt worden war.

(APA)