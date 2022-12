Willkommen beim "Presse"-Weihnachtsrätsel

Drucken

Hauptbild • Das heurige "Presse"-Weihnachtsrätsel führt auf einen rätselhaften Adventmarkt. • PW

Kniffliges für die Weihnachtszeit: Hier geht es zum aktuellen „Presse"-Weihnachtsrätsel.

Heiße Maroni, übergroße Christbäume, helle Lichter, süße Klänge: Nicht nur die Adventmärkte sind wieder da, sondern auch das „Presse"-Weihnachtsrätsel mit kniffligen winterlichen Aufgaben: In der „Presse“-Printausgabe vom 17. Dezember und ab sofort hier auf DiePresse.com.

Sie haben das Print-Rätsel schon erfolgreich gelöst und möchten einen der tollen Preise gewinnen? Hier geht es direkt zum Teilnahmeformular.

Klicken, schieben, wischen: Das Online-Level

Willkommen im Online-Level des „Presse“-Rätselfestivals! Drei Rätsel gibt es diesmal hier zu lösen, jedes davon führt Sie zu einem Lösungswort. Die drei Lösungswörter können Sie am Ende im Teilnahmeformular eintragen, um einen der feinen Preise zu gewinnen. Mitspielen können Sie bis einschließlich 30. Dezember 2022.

Rätsel 1: Kekserl-Memory

Welcher Keks gehört zu welchem Ausstecher? Wer alle Paare findet, dem geht ein Lösungswort auf!

Rätsel 2: Das voll verschobene Schieberätsel

Schieben Sie die Kacheln an ihre richtige Position und finden Sie heraus, wovon einer der Protagonisten auf dem Bild in Anbetracht der weihnachtlichen Leckereien wirklich träumt.

Tipp: Das rechte untere Eck bleibt frei.

Rätsel 3: Weihnachtliches Stimmengewirr im Audiorätsel

Jetzt heißt es: genau hinhören! Lassen Sie die Nussknacker sprechen, kombinieren Sie richtig - und knacken Sie damit das dritte und letzte Lösungswort: Wann ist dieser wichtige Termin heute Abend, den niemand verpassen sollte?

So geht's: Die unterschiedlichen Tonspuren können durch Klick auf die Nussknacker auf- (Sockel erscheint in grün) oder abgedreht (Sockel erscheint in rot) werden. Mit einem Klick auf „Play“ können Sie die ausgewählten Spuren anhören (während des Abspielens können die Nussknacker nicht „umgeschaltet" werden). Ein Klick auf die Stopp-Taste setzt die abgespielten Tonspuren wieder auf den Anfang zurück.

Sie haben alle drei Lösungswörter des Online-Levels gefunden? Dann nehmen Sie hier am Gewinnspiel teil!

Noch mehr rätseln in der Printausgabe der „Presse"!

Allen Rätselfreunden präsentiert die „Presse“-Ausgabe vom 17. Dezember 2022 eine winterliche Portion Denksport: Dabei sind logisches Denken, Kreativität, visuelles Vorstellungsvermögen, schlaues Kombinieren, Um-die-Ecke-Denken, sprachliches und sogar haptisches Geschick gefragt – schließlich ist die Zeitung mehr als ein schlichtes Nachrichtenträgermedium: Sie ist ein interaktives Erlebniswunder aus Papier.

Die Rätsel der Printausgabe und das Online-Level sind voneinander unabhängig: Sie können also an beiden Gewinnspielen teilnehmen oder auch nur an einem.

Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel des diesjährigen „Presse"-Rätselfestival ist am 30. Dezember 2022 um 23.00 Uhr.

Und das können Sie gewinnen:

Unter alle jenen, die beim Online-Level teilnehmen, verlosen wir drei exklusive „Die Presse“ Genuss-Schecks. Wenn Sie das Print-Level richtig gelöst haben, haben Sie die Chance auf eine von drei Tchibo Qbo Kapselmaschinen, einen coolen „Die Presse“ Rucksack oder eine Geschenkbox - weil Überraschungen zu Weihnachten am schönsten sind!

Wir wünschen viel Rätselspaß und drücken Ihnen die Daumen!





Die Rätselredaktion: Michael Köttritsch, Katrin Nussmayr, Tina Stani, Petra Winkler. Sound Design: Audio Funnel.

Mit freundlicher Unterstützung von