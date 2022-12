Das "Presse"-Weihnachtsrätsel ist wieder da

Drucken

Hauptbild • Das heurige "Presse"-Weihnachtsrätsel führt auf einen rätselhaften Adventmarkt. • PW

Weihnachten wird rätselhaft: Am Samstag, 17. Dezember gibt es wieder Kniffliges für alle Leserinnen und Leser der „Presse“.

Heiße Maroni, übergroße Christbäume, helle Lichter, süße Klänge: Nicht nur die Adventmärkte sind wieder da, auch das „Presse"-Weihnachtsrätsel geht mit kniffligen winterlichen Aufgaben in eine neue Runde. Am 17. Dezember ist es so weit – wie immer in der „Presse“-Printausgabe und hier auf DiePresse.com.

Klicken, schieben, wischen: Das Online-Level

Drei Aufgaben gibt es direkt hier im Online-Level zu lösen: Rätseln Sie sich durch einen Weihnachtsmarkt voller Geheimnisse, einen verschneiten Punschstand und eine gut gefüllte Keksdose – und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise.

Noch mehr rätseln in der Printausgabe der „Presse"!

Allen Rätselfreunden präsentiert die „Presse“-Ausgabe vom 17. Dezember 2022 eine weitere winterliche Portion Denksport: Dabei sind logisches Denken, Kreativität, visuelles Vorstellungsvermögen, schlaues Kombinieren, Um-die-Ecke-Denken, sprachliches und sogar haptisches Geschick gefragt – schließlich ist die Zeitung mehr als ein schlichtes Nachrichtenträgermedium: Sie ist ein interaktives Erlebniswunder aus Papier.

