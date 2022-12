Das Skigebiet Stuhleck stellt sich vor. Das beliebteste Tagesskigebiet Österreichs ist zugleich das größte Skigebiet im Osten Österreichs und liegt nur eine Stunde von Wien und Graz entfernt. Ein so vielfältiges Angebot in der Nähe der Ballungszentren macht das Skigebiet zu einem einzigartigen und abwechslungsreichen Ausflugsziel in der Steiermark - nah genug für jeden freien Tag!

Informationen Öffnungszeiten: Die Liftanlagen sind täglich von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr in Betrieb, der geplante letzte Saisontag ist der 03. April 2023. Anreise: Autofahrern stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ein Parkleitsystem zeigt freie Stellplätze im Skigebiet an. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Skigebiet Stuhleck gut erreichbar. Stuhleck App: Informationen zu Wetter, Panorama, Preisen und Skiverleih im größten Skigebiet Ostösterreichs werden anschaulich in einer App präsentiert. Die App ist für iOS und Android kostenfrei erhältlich. Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering

www.stuhleck.at | info@stuhleck.at

Info-Tel.: 03853/270

Schnee-Tel.: 03853/333